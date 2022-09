Lo que cuenta es la intención

Cuando hablamos de calidad de trabajo, situamos como una de sus principales cualidades la estabilidad. Cuando nos planteamos cuáles son los principales inconvenientes a los que se enfrenta nuestra juventud, para lanzarse a un proyecto vital, encontramos que la inestabilidad en el empleo, la precariedad laboral y claro, los bajos salarios, impiden el desarrollo normal de nuestra sociedad. Es lógico, por tanto, que los poderes públicos persigan la estabilidad en el empleo y en esto al menos, coincidan con la UGT.

Los partidos políticos, como las personas, se manifiestan por sus acciones. Cualquier decisión que tomemos es susceptible de ser cuestionada. Cuando eres un Ayuntamiento y tienes la ocasión de sacar un pliego de condiciones, para un servicio que tienes externalizado, tienes la obligación de respetar la ley; hay que respetar todas las formalidades que la norma establece (aquí no hay duda, como nos viene mostrando el cine desde hace años, esto en un futuro próximo lo harán las máquinas y su inteligencia artificial). Pero claro, para esto pronto no necesitaremos Administraciones ni políticos; es después, cuando los políticos hacen su verdadero trabajo. (Por eso no es igual que gobiernen liberales o conservadores, progresistas o socialistas). Es en esas cuestiones, donde los políticos pueden elegir una norma u otra sin transgredir la Ley y pueden mejorar o perjudicar la vida de las personas. Aquí están los detalles por los que el pueblo llano decimos: «se les ha visto el plumero».

Cuando se trata de un Ayuntamiento progresista, uno espera que intente buscar los preceptos legales, que le permiten apoyar la estabilidad en el empleo y la defensa de los trabajadores; ¡por supuesto, sin perjudicar a los ciudadanos!

He aquí el motivo de la enorme sorpresa que produce el Ayuntamiento de Castelló, en la Gestión del pliego de condiciones del Servicio de colaboración en la gestión y recaudación de ingresos de derecho público del Ayuntamiento de Castelló de la Plana.

Estabilidad en el empleo

La Ley de Contratos del Sector Público obliga en su artículo 130, a respetar a aquellos trabajadores amparados por convenio de empresa o sector, o acuerdos de negociación colectiva de eficacia general, cuando se recoge la subrogación de los mismos. (Esto significa que los trabajadores de esos servicios, conservarán no solo su puesto de trabajo, sino también, las condiciones laborales y salariales que vienen disfrutando. ¡Lo que se conoce por estabilidad en el empleo!)

Existe un acuerdo interprofesional autonómico denominado Acuerdo sobre materias concretas para la mejora de la economía y el empleo de la Comunitat Valenciana que es de plena vigencia y en el cual, los sindicatos más representativos del ámbito de la comunidad valenciana y la asociación de empresarios del mismo ámbito, protegen a los trabajadores de contratas en la administración pública valenciana, dotándoles para todos los casos de la subrogación obligatoria y el respeto a sus condiciones laborales y salariales.

Ante esta situación y dado que cada decisión implica un cuestionamiento: ¿puede la concejala de Economía elegir presentar un pliego sin subrogación y que impugnemos los sindicatos o elegir un pliego con subrogación y que quizás… impugnen los empresarios? (Nadie olvide que son firmantes de este acuerdo)

Puede elegir. Aunque uno esperaría que un Ayuntamiento progresista elija la defensa de los derechos de los trabajadores; el Ayuntamiento de Castelló de la Plana, elige que interponga recurso la UGT.

Esperamos ganar este recurso. Sabemos que los técnicos del Ayuntamiento han presentado informe en contrario. Como puede verse, mantienen una oposición activa y no se conforman con esperar a ver qué dice el Tribunal… Toca esperar.

Llegados a este punto, quiero despedirme con una frase del libro más vendido de la historia: ¡Por sus obras los conoceréis!

Secretario General FeSMC Comarques de Castelló