En temps on el descrèdit de la política és malauradament tendència, té més importància si cap complir amb allò que hem dit o promés. Hem de fer bona eixa frase feta que diu que paraula donada, paraula sagrada. I puc dir que l’estem fent bona, tot i la difícil situació que hem viscut en esta legislatura, amb la pandèmia de la covid-19 i la guerra a Ucraïna i les seues conseqüències econòmiques i socials, marcades ara pel xantatge de Putin als països europeus.

I si busquem un exemple clar del compliment d’un compromís electoral, el tenim: el president Ximo Puig va dir en 2019 que la Generalitat valenciana pagaria el pont de connexió entre els polígons industrials Belcaire i Mesquita. Amb el conveni de col·laboració ja signat, en les pròximes setmanes començaran les obres. I paralel·lament es tramitarà la proposta per a desenvolupar el Sector Belcaire C i crear nou sòl industrial, perquè les empreses actuals puguen créixer i ampliar les seues instal·lacions i també noves indústries arriben a la nostra ciutat i generen riquesa i llocs de treball.

Per això el compliment d’esta promesa és doblement important. Primer pel que suposa per al projecte de futur de la Vall, perquè és clau per a la seua reindustrialització i per a assumir els beneficis derivats de l’arribada a Sagunt de la planta de bateries elèctriques de Volkswagen. I segon perquè dona credibilitat a les institucions públiques implicades, convertint les paraules en fets i confirmant que l’estratègia de construir el pont per a desenvolupar sòl industrial ha sigut encertada.

També és destacable quan venim d’èpoques anteriors en les quals vam acabar fartes i farts de mentides i d’incompliments flagrants. Parle de l’hospital amb el qual el PP es va riure en la cara de totes les valleres i vallers (amb la presentació d’una maqueta reciclada inclosa). Parle també de l’skate park, que ha sigut este equip de govern qui l’ha fet realitat. I parle també de les aules d’infantil del CEIP Recaredo Centelles, que hem estrenat esta mateixa legislatura després de més de 20 anys de reivindicacions per part de la comunitat educativa del centre.

Centre de salut

Podria donar més exemples, però preferisc centrar-me en aquelles paraules donades que nosaltres sí que hem fet sagrades, com diu la frase feta. És el cas de la reforma i ampliació del centre de salut del carrer Octavi Ten, que ja té en funcionament la part nova i actualment està en obres l’última fase per a modernitzar la part antiga. També d’actuacions tan reivindicades com la connexió entre els barris Carbonaire i Toledo, amb la finalització de la vorera a l’altura del carrer 12. O amb la reforma integral del Teatre Municipal (l’any passat vam adequar el pati de butaques, ara estem fent-ho amb el sostre i la coberta i pròximament amb l’escenari).

També estem en procés d’iniciar les obres de construcció del segon poliesportiu municipal i de la pista de ciclisme. Hem adquirit la Torre de Benissahat i prompte podrem donar bones notícies sobre la seua rehabilitació. I també hem comprat l’antic edifici de l’Schola Cantorum per a ampliar l’Ajuntament amb càrrec als fons europeus Next Generation. Estos entre altres projectes que tenim en marxa i que responen a un projecte de ciutat de present i de futur.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó