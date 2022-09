Recuperant el patrimoni

Borriana és de les poques ciutat mil·lenàries de les comarques de Castelló. La seua història és, ha sigut i serà pedra fonamental de la història dels valencians i valencianes. Una història que ha de perdurar, salvaguardar i recuperar en alguns casos, amb el seu patrimoni com a testimoni de la mateixa. I per això, s’ha d’invertir i treballar en el manteniment, la recuperació i rehabilitació d’aquest patrimoni. Un treball i inversió que portem entre mans els últims anys.

I aquestes dos últimes setmanes hem anunciat dos treballs més, per un costat, la rehabilitació del templet de la música del Camí d’Onda, un espai que no havia tingut cap manteniment, i que en poc més de un mes estarà restaurat per a donar la benvinguda al Camí d’Onda, i per acollir activitats culturals.

I per altra banda, la rehabilitació del Centre Municipal de Cultura La Mercé. La inversió en patrimoni més important, amb un pressupost de vora un milió d’euros, i que el proper mes d’octubre es posarà en marxa. Uns treballs que implicaran la resolució dels problemes de canalització d’aigües i humitats que té l’edifici en les seues façanes, la restauració de totes elles, la substitució del sistema de refrigeració de les instal·lacions de l’edifici, i a més a més, la millora del magatzem del museu arqueològic en la part de darrere de l’edifici, que es cobrirà per ampliar les seues dimensions. I per últim, la millora del jardí arqueològic, per crear un espai d’encontre i activitats que es sume a la nostra ciutat. Treballs que canviaran la imatge d’un dels edificis més importants de la nostra ciutat, i pulmó de la seua vida cultural.

Passos importants

I per a mantenir la història hem donat passos importants. Recuperant la muralla i torre del carrer Sant Pasqual, recuperant el refugi antiaeri del Camí d’Onda, obrint part de la història amb finestres arqueològiques com el portal de la muralla al jardí del Plà, o una altra de les inversions importants, com transformar l’entorn de l’església de Sant Blai. On hem dignificat un de les espais més degradats que tenia la ciutat, i convertir-lo en una zona verda d’encontre, i a la vegada, plena d’història, en la que combinen fins a quatre etapes de la història de la nostra ciutat.

En poc menys de dos setmanes, la història de Borriana tornarà a ser protagonista, perquè el 9 d’octubre donarem a conèixer la història gràfica de Borriana a càrrec de Pedro Cifuentes i Vicente Xavier Perarnau. Amb aquesta edició, els més menuts, i també grans, de la ciutat coneixeran els seus orígens com mai ho havien fet. Invertir en història, recuperar patrimoni, per crear identitat de poble, per fer Borriana.

Regidor de Cultura, Patrimoni, Normalització i Agricultura de Borriana