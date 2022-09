Sant Antoni 2022 a Moncofa

Acabada la temporada estival, i com sempre hem fet, Moncofa es prepara per a rebre les festes de Sant Antoni que durant deu dies celebrarem amb germanor. L’arribada del mes d’octubre sempre ens ompli d’alegria: comencen els preparatius per a la festa, per als casals i per tornar a retrobar-nos tots al carrer.

Els carrers, les places i cada racó de Moncofa s’ompliran per a festejar les celebracions al nostre patró. És moment de reunir-nos, d’eixir al carrer per a gaudir de les nostres festes amb les amistats, els familiars i persones conegudes a les penyes, als casals i a les cases. És un orgull poder dir-vos que la festa ja està ací! Amb un ampli programa de festes, elaborat per la comissió, que reuneix tots els actes i les activitats programades amb esforç i il·lusió. Cal agrair a la Penya la Clack tot l’esforç, el treball desinteressat, la labor, la dedicació i perseverança que cadascun d’ells han posat per a fer possible que a Moncofa comptem amb aquest ampli programa de festes, plural, perquè gaudiu i participeu grans, joves i menuts d’aquestes festes en honor a Sant Antoni. En nom de la corporació municipal de l’Ajuntament de Moncofa voldria reconéixer la tasca de totes les persones que també treballaran per a garantir la seguretat de les activitats i els actes programats: voluntariat taurí, policia local, protecció civil, brigada municipal, servei de neteja, funcionariat, a tots i a totes, moltes gràcies per la vostra labor. Retrobar-nos després de l’estiu Ha arribat l’hora, el moment tan esperat per a gaudir de les penyes, retrobar-nos després de l’estiu amb les nostres arrels i viure amb intensitat les nostres tradicions. Passem-ho bé, però també siga’m respectuosos amb els nostres veïns, amb els majors, amb qui va a tindre que treballar. Però també siga’m comprensius amb els joves, i no tan joves, que després d’un parell d’anys sense festes les reben amb moltes ganes, siga’m comprensius amb tots i entre tots. És el moment de passar-ho bé i divertir-nos, és el moment d’estar tots al carrer com germans, gaudim de la festa. Moncofins, moncofines, veïns i veïnes, amics i amigues, la festa pot començar! Gaudiu-la amb germanor, harmonia, prudència i responsabilitat. Molt bones festes! Visca Sant Antoni, visquen les penyes, visca Moncofa! Alcalde de Moncofa