Castelló, seu de l’agroecologia

L’agroecologia és una teoria que aspira a transformar el sector primari per fer-lo més sostenible amb el medi ambient i més just per a les persones que produeixen. Nascuda com a reivindicació, l’agroecologia té dimensió de corrent de pensament acadèmic i a les universitats espanyoles hi ha un bon grapat de màsters, postgraus i tesis doctorals sobre el pensament agroecològic. L’agroecologia, evidentment, es preocupa per l’estudi del maneig ecològic de la producció d’aliments, però no sols: l’agroecologia també es preocupa per les condicions laborals de les persones productores, pels preus justos dels seus productes, pel consum de temporada i de proximitat per reduir la indústria de distribució i per la recuperació de la identitat agrària de les societats minvada pels processos d’industrialització.

A banda d’una reivindicació social i un corrent acadèmica, l’agroecologia també inspira polítiques públiques municipals. Al nostre país més de 20 ajuntaments que treballem en eixa direcció formem la Xarxa de Municipis per l’Agroecologia i celebrarem l’Assemblea Anual la pròxima setmana a Castelló. És una enorme alegria que la Junta Directiva de la Xarxa escollira la nostra ciutat com a la seu d’este any i el divendres, 7 d’octubre hi ha un programa de ponències i debats obert a tot el veïnat per discutir sobre els reptes econòmics i ambientals de les nostres ciutats per avançar cap a un sistema agroalimentari just i sostenible.

La protecció del sòl agrari al Pla General, el foment de mercats de venda directa que milloren preus per als productors, la recuperació de serveis agraris municipals, la incorporació d’educació ambiental agroalimentària en els colElegis, o la programació de formació agrària són algunes de les polítiques que estem desenvolupant des de l’Ajuntament de Castelló i que hem après gràcies a la Xarxa de Municipis d’altres experiències a Valladolid, a Rivas, a Saragossa, a Madrid o a València, i que també per la nostra participació en la xarxa confiem que els nostres errors i els nostres encerts servisquen per a aprendre a molts altres municipis. La pandèmia primer i ara la invasió d’Ucraïna ha donat més vigència a conceptes com agroecologia o sobirania alimentària. Castelló acollirà d’ací a uns dies alguns dels debats més rellevants sobre els reptes de les nostres societats.

Portaveu de Podem EUPV a l’Ajuntament de Castelló