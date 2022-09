En les nostres mans

Ho sabem, el feixisme continua avançant a Europa. Ara, a Itàlia hi ha una nova presidenta que encapçala un nou moviment d’extrema dreta. I ara què, doncs? De res serveix el lament, amics i amigues. D’això hem de treure alguna cosa en positiu si no volem recaure en la desesperança. I ací, al nostre estimat País Valencià hem de creure-nos-ho i posar en valor tots els avanços aconseguits pel govern del Botànic i per tots i cadascun dels governs de progrés en els que ha participat Compromís.

Els avantatges assolits pels governs en els que el valencianisme polític està present és evident. I ho està perquè la nostra força és la que està al carrer i a les places, perquè construir consciència de poble es fa barri a barri i districte a districte, escoltant el veïnat i prenent nota de les seues demandes i necessitats. Aquesta, i cap altra manera, és la clau per frenar els discursos plens de populisme ultra i buits de propostes a favor de la classe treballadora. De la nostra mà han eixit propostes com la construcció del nou conservatori mitjançant el pla Edificant, tal i com demanàvem des del principi Compromís. I ara, en la mateixa línia per fer que Castelló exercisca la seua capitalitat, apostem per la construcció del nou Hospital General Universitari. Són qüestions que, a més del que suposen tant en l’àmbit de l’educació com en l’àmbit de la sanitat, signifiquen la creació de nous llocs de treball, inversió en obra pública i passos avant en la dignificació dels serveis públics. Perquè sí, hem vingut a construir consciència nacional però també a afavorir una vida digna per a totes i tots.

Tenim 8 mesos per posar en valor la nostra tasca i continuar il·lusionant i cosint les nostres comarques. Només així hi haurà la veu del poble valencià al Consell, tal i com hem demostrat aquests anys. Ens calen més mans per fer que el valencianisme polític continue governant aquest territori a la vora de la Mediterrània i servisca a la majoria del seu poble, a la classe baixa i treballadora d’aquest país. Per això, les nostres portes estan obertes a tota persona disposada a deixar-se la pell per enfortir Compromís.

Regidor de Compromís per Castelló