Querid@ lector/a: ¿Por qué? Esa es la pregunta que recorre Europa. ¿Cuál es la causa que, como en Italia, determina el avance de la extrema derecha y el neofascismo? Pregunta que hace años que está presente en el tablero político. Tan cierta es la cosa que, de mi época de vivir en París, recuerdo que la gente se preguntaba alarmada por qué la periferia, el cinturón rojo, empezó a votar a J. M. Le Pen. Pero, la cosa no se quedó ahí, incluso se escandalizaron muchos cuando no se entendía cómo en unas elecciones presidenciales francesas J. M. Le Pen superó al primer ministro sociata Lionel Jospin y compitió por la presidencia contra Chirac. O peor aún, el desconcierto invadió a parte de la ciudadanía al ver cómo en unas elecciones europeas, el partido de Marine Le Pen, la hija del viejo Le Pen, pasó a ser la fuerza política más votada de Francia y, además, en las siguientes presidenciales aprovechó la división de la izquierda para volver a ser la alternativa a Macron. Y todo eso sin olvidar que en el 2018 Stephen Bannon, el ex asesor de Trump, se reunió en Budapest con partidos de la extrema derecha y del neofascismo de la UE (de Hungría, Polonia, Austria, Italia, España…) para ayudar a su reafirmación y presencia.

En esos momentos y procesos, siempre ha aparecido la pregunta: ¿por qué los ciudadanos votan a esas fuerzas políticas? Parece ser que más que explicaciones teóricas, el problema del ¿por qué? reclama soluciones. Aunque, reconozco que siempre aparece un argumento interesante : me refiero a ese que dice que mientras que (gobierne quien gobierne) continúen los problemas y la política no sea autónoma de otros poderes ni recupere su horizonte emancipador, el de ser poder de los que no tienen poder y defensora del bien común y la justicia social, esta gente, estas fuerzas, acapararán el descontento. Analista político