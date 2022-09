De Torralba y el Espadán

Estuvimos en Torralba del Pinar. Era la decimonovena edición del Encuentro de Pueblos del Parque Natural de la Sierra de Espadán. El pueblo, precioso, está enclavado en plena sierra y forma parte de la Ruta 99 de la Generalitat, constituida por los 23 pueblos de la comunidad con menos de 100 habitantes, y el año pasado acogió un magnífico final de etapa de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana. Su alcalde, Fernando Barrachina, no para de movilizar recursos y mover voluntades. La Diputación de Castellón ha mejorado recientemente un buen tramo de la carretera de acceso pero quedan muchas cosas por hacer y la tarea de los alcaldes y alcaldesas está ahí: no cejar de reivindicar y gestionar los recursos de la mejor manera posible. En el bicentenario, la Diputación está cumpliendo su función y ha hecho llegar a los municipios más recursos que nunca. Si Torralba del Pinar en 2019 recibió ayudas de la institución provincial por valor de 65.000 euros, en 2022 éstas han ascendido a 250.000 euros. Una señal más de que nuestra apuesta por el interior y sus poblaciones es total.

Pero sabemos que con esto no basta y que hay que continuar. Los encuentros de pueblos del parque natural de la Sierra de Espadán, que ya hace años organiza con cariño su director-conservador, José Vicente Escobar, sirven para sacar la patita, levantar la voz y, una vez más, decir que estamos aquí, que somos un grupo de municipios vivo con inquietudes, con problemas y con propuestas. Visité las casetas, unas cuarenta, en compañía de Jeannette Segarra, directora general de la Agenda Valenciana contra la Despoblación (AVANT), y de Julio López, director general de Medio Natural de la Generalitat valenciana. Ayuntamientos, asociaciones culturales, mancomunidades, empresas de aventuras, comerciantes, iniciativas cívicas o artesanos, una pluralidad diversa y unitaria que mostró la vitalidad del parque y sus gentes.

Por la tarde un taller participativo sobre la perspectiva de los ODS en los proyectos de las entidades que han formado parte del encuentro del Territori Espadà y una mesa redonda sobre las inquietudes compartidas frente a los incendios forestales acabaron de redondear el encuentro. Unos animosos participantes en la mesa han redactado un manifiesto que básicamente compartimos porque incide en aspectos que en estas mismas páginas hemos reivindicado continuamente --el artículo de la semana pasada, Incendios y despoblación, es una muestra--. Nuestras gentes, las personas que habitamos la Sierra de Espadán, estamos seriamente preocupados. Los incendios de este verano y su voracidad nos han alarmado más si cabe. Al alcalde que suscribe, en las tardes de verano, cuando oye un ruido que de lejos puede parecerse a una avioneta o un helicóptero, le da un vuelco el corazón. La Sierra de Espadán es de una riqueza natural inigualable. El mayor bosque meridional de alcornoques en tierras de rodeno de toda Europa. Un tesoro ecológico del que disfrutamos y que no podemos perder. Y en ese espacio natural hay diecinueve pueblos que se resisten a desaparecer, que quieren seguir viviendo, habitando y sintiendo el territorio.

Desde la urbe, desde la gran ciudad, independientemente de quien gobernara, se han hecho unas políticas de espaldas al territorio, que no han dado el resultado esperado. Unas políticas hiperproteccionistas que sustancialmente se basan en una actitud prohibicionista. Entienden que proteger es no tocar y ello ha conducido al abandono total de un bosque mediterráneo que desde antiguo ha estado gestionado de manera secular y directa. Por supuesto que habrá que estudiar y replantear las maneras de gestión, pero no acabar con ellas. No es lo mismo cortar un pino que talar un alcornoque; hay muchas masas boscosas de pinar recientes, resultado del abandono de cultivos tradicionales. Ese bosque sobrevenido supone un gran peligro al ofrecer combustible a mansalva en caso de incendio. En el bosque hay muchos bosques y sobre este último hay que actuar.

La sabiduría técnica y la sabiduría del territorio no se deben dar la espalda, han de dialogar, han de pactar y llegar a acuerdos para desarrollar nuevas políticas.

La Sierra de Espadán y muchas otras sierras no se nos pueden quemar.

Presidente de la Diputación de Castellón