En una de las reuniones que tuve con los ayuntamientos de la comarca de l’Alcoià uno de los alcaldes, al hablar de los ayuntamientos pequeños, me dijo que no había pueblos pequeños, sino municipios con poca población… que no es lo mismo. Y me hizo pensar sobre el concepto.

Seguramente el alcalde hizo su apreciación en un acto de defensa de los municipios que están en peligro de desaparecer. Son 127 pueblos de los 542 que forman la Comunitat. Y es cierto, los pocos vecinos que quedan defendiéndolos no se merecen que les llamemos «pequeños». Porque son realmente muy grandes y hacen todo lo que pueden. Sin un sueldo, sin personal (ni secretarios de ayuntamiento o arquitecto municipal más que a tiempo parcial), con cientos de problemas, con dificultades para acceder a subvenciones por imposibilidad de cumplir plazos y condiciones. Son héroes y heroínas. Poca población y pocos recursos El viernes se inició el Foro de debate de los municipios pequeños y el urbanismo, que organiza la Agenda Antidespoblamiento (AVANT) y la Dirección General de Urbanismo. Y allí salieron a la luz los graves problemas que sufren los municipios con poca población y pocos recursos para aprobar su planeamiento urbanístico y para llevarlo a cabo. Y, cuando se les aprueba su plan general, ellos no saben qué hacer con él ante la aplicación de sistemas de urbanización que están pensados para grandes municipios. La conclusión fue muy clara: estos municipios necesitan un Plan General que se apruebe con agilidad y adecuado a sus necesidades poblacionales. Y no se puede urbanizar en la forma desnaturalizadora que ahora se les propone desde las leyes. Necesitan Planes Generales Simplificados y ejecutables urgentemente. Desde el PSPV-PSOE estamos trabajando para que así sea. Urbanista