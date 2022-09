Querid@ lector/a, eso que unos llaman bajar impuestos y otros rebajas fiscales, está de moda en España. Incluso no sería raro que, estando cerca las elecciones autonómicas, otras comunidades del PSOE se sumarán a la iniciativa de Ximo Puig. Por cierto, me refiero a las del PSOE porque las del Partido Popular no les sirve lo de Puig, lo de ayudar a los sectores vulnerables y pensar en pedir esfuerzo a las rentas altas. Además, las comunidades del PP ya han bajado los impuestos a los ricos o lo tienen previsto.

De todas formas es posible que la ministra Montero, la de Hacienda, tenga parte de razón cuando dice que la última avalancha de bajar los impuestos, la de Puig, la de rebajar el tramo autónomo del IRPF por debajo de los 60.000 euros, es una medida que va a ser utilizada por el Partido Popular para atacar al Ejecutivo y, peor aún, parece ser que si se llegase a extender podría implicar una caída de la recaudación que, España, en unos momentos en los que necesita ayudar a los que más sufren la crisis y, al tiempo, evitar que la deuda se descontrole, no puede permitirse. Recomendación Así y todo, la ministra, consciente de las necesidades de los ciudadanos, parece que solo le recomendó a Puig que en vez de bajar impuestos (mensaje político peligroso) diese ayudas directas a los colectivos necesitados. Desavenencia que obliga a afirmar que siendo necesario y positivo el diálogo y la coordinación entre los socialistas y sus gobiernos, las medidas del presidente de la Generalitat Valenciana, las del Consell, no rompen la filosofía del discurso general del PSOE ni contradicen las recomendaciones de la Unión Europea (pues no tienen que ver con una rebaja generalizada de impuestos, ni bonifican o suprimen el de patrimonio, ni el de sucesiones…) solo se aportan medidas de justicia fiscal que buscan caminar hacia la justicia social. En última instancia y en un marco de autogobierno, el Consell tiene capacidad y obligación de tomar decisiones. Analista político