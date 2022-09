Els debats del Casino

A Castelló, concretament a la Porta del Sol, hi ha un edifici d’eixos singulars que fan especial la nostra ciutat. Havent llegit el títol no cal ser massa intuïtiu per saber que em referisc al Casino Antic de Castelló. Personalment, si tenen l’oportunitat de visitar la sala de la xemeneia a la seua planta baixa, no sols trobaran un indret que sembla de pel·lícula, sinó un dels llocs amb millor acústica de la nostra ciutat i on desenes de castellonencs i castellonenques acudeixen als concerts que organitza el Casino i que els recomane, si els quadra l’agenda que encara que siga una volta gaudisquen de l’experiència. I una altra sala amb una acústica de luxe és la sala principal. El proper dilluns es porta a terme el cicle Los Lunes Concierto amb la col·laboració de Cultura.

A les escales trobaran el que per a mi és l’obra pictòrica més espectacular de la nostra ciutat: El mural de Ramón Catalán. Sempre he volgut pensar que en eixe mural està el Rei Barbut, Tombatossals i Bufanúvols. Però, més enllà de les pintures de la Vall Torta, he de reconèixer que em falten coneixements per parlar del mural tot i que no puc evitar quedar-me amb la boca oberta quan passe per davant.

I per què els conte tot açò? Doncs el Casino Antic, amb el seu president al capdavant, Francisco Jáuregui, han organitzat una sèrie de debats, on ens han convidat per anar repensant no sols la ciutat, sinó per conèixer de primera mà les opcions i plantejaments que defensem, conscients que ja estem en curs electoral i que la seua institució forma part de la societat castellonenca. Els he de dir que sempre he sigut de raonar i aquestes coses m’agraden sempre que el plantejament siga sincer, que en el cas dels organitzadors ho és, i qui tens enfront està disposat a dialogar, el que vol dir també escoltar, i açò per desgràcia ja no és tant habitual en una política on l’eslògan i el relat importen molt més que la veritat per a segons quins partits.

El Pla General

Compromís estem agraïts per la invitació, sobretot perquè en el primer debat, on el tema era Urbanisme, no sols vam parlar d’allò que creiem sinó també de com ho havíem fet realitat amb l’aprovació del Pla General. I és que estem parlant d’on estan els parcs, de si hi ha carril bici, de com d’alts són els edificis, d’on estan les escoles i els centres de salut, d’on construirem els conservatoris de música i dansa que tant necessita Castelló i que gràcies a la nostra gestió els hem tret d’un bloqueig.

Compromís hem apostat per un Castelló que siga la capital logística de nostra àrea metropolitana amb la intermodal, els accessos al Port i el Corredor. Hem cohesionat la ciutat i hem protegit el territori, però sobretot anem a donar seguretat jurídica a possibles inversors. El Pla General serà un revulsiu econòmic i gràcies al Casino Antic ho vam poder explicar. El 4 d’octubre tornem, i el tema serà l’economia… Quasi res porta el diari! Ens veiem, amics i amigues.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló