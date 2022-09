Per un poble accessible i inclusiu

L’Alcora camina cap a un model urbà accessible i sense barreres. Queda molt per fer, això és ben cert, però també ho és que s’està avançant com mai abans per tal de consolidar eixe model de ciutat que tots desitgem i propi del segle XXI.

Donar resposta al desafiament del nou desenvolupament urbà ens ha portat a afrontar reptes transformadors dirigits a recuperar els espais públics i els seus carrers per a la ciutadania. A eixamplar voreres, remodelar carrers, millorar places, rebaixar passos de vianants, recuperar espais deteriorats, adquirir i derrocar cases en ruïnes...

És absolutament necessari apostar per un canvi de model de ciutat amb actuacions que posen a les persones en primer pla, que milloren l’accessibilitat, la seguretat, la sostenibilitat i les condicions d’ús de l’espai públic.

Clars exemples són els projectes de remodelació integral dels carrers Sant Francesc i Arzobispo Gasch, les places de l’Ajuntament i del Convent i, el més recent, la renovació del carrer Enrique Grangel Girona. Sense por de pecar d’exagerat (puix és un fet palpable) puc dir que aquestes són les actuacions urbanístiques més importants que s’han dut a terme a l’Alcora en les últimes dècades.

Amb molta valentia vam afrontar aquestes iniciatives perquè, malgrat ser obres de gran envergadura i que, per tant, implicaven inevitables molèsties a tots els nostres veïns i veïnes en la seua execució, teníem clar que anaven a millorar de forma molt notable la seua qualitat de vida, com així ha sigut.

Els treballs han donat com a resultat voreres més amples i espais més oberts, accessibles i funcionals per a tota la població. Ens han permés millorar considerablement l’accessibilitat, la seguretat i les condicions de circulació per als vianants i, al mateix temps, per als vehicles.

Les anteriors voreres eren molt estretes, la qual cosa dificultava el pas de més d’un vianant al mateix temps i de vianants amb mobilitat reduïda, carros de bebés, carros de la compra, etc. Això feia que s’haguera d’envair en moltes ocasions la calçada, amb el conseqüent perill que implicava per als vianants.

El rebaix de voreres

Una altra de les prioritats en el nostre camí cap a una ciutat més amable i inclusiva és el rebaix de voreres. Al llarg d’aquesta legislatura s’han adaptat més de 80 passos de vianants en diferents zones, sumant kilòmetres 100% accessibles.

A aquestes intervencions per a l’eliminació de barreres arquitectòniques s’uniran pròximament noves actuacions als carrers Peiró i José Gil del Castillo, entre altres, on l’Ajuntament de l’Alcora ha adquirit immobles en ruïnes per tal de derrocar-los i millorar l’entorn urbà.

Una altra de les nostres prioritats és la recuperació d’espais degradats (solars abandonats) per a l’ús i gaudi de la ciutadania. Com a exemples recents, la construcció de dues zones verdes, una al carrer Camí Nord i una altra a l’avinguda Corts Valencianes.

També estem immersos en la preparació del primer Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de l’Alcora. És fonamental dur a terme una planificació ordenada, seguir un full de ruta i no improvisar, pensant en el poble que volem, un poble per a les persones, accessible, inclusiu i segur.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló