Trabajar juntos para avanzar

El empresario Henry Ford, padre de la industria de la automoción, dejó dicha una frase que sintetiza las claves del éxito: «Conocerse es el inicio, permanecer juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito». Esta máxima la intentamos aplicar continuamente en nuestro día a día y esta semana hemos tenido una nueva muestra.

El año pasado, con motivo de las actividades por la Semana de la Infancia, nos conocimos. Y ese contacto inicial, sumado a la trayectoria líder que hemos mantenido en participación de la infancia, ha llevado a la Cátedra de la Infancia y la Adolescencia de la UPV y a la Red de Universidades por la Infancia y la Adolescencia a venir aquí, a Vila-real, a celebrar las primeras jornadas. La participación (real) de los niños, las niñas y los adolescentes en la construcción de las políticas públicas. Permanecemos, pues, juntos y tenemos el compromiso de explorar con la Cátedra seguir trabajando juntos. Con el convencimiento de que las cátedras son un instrumento fantástico para juntar tres pilares que demasiadas veces están separados: el conocimiento (la universidad), la política (la administración de recursos públicos) y el tejido socioeconómico. La cátedra es, pues, el lugar donde llevar a la práctica la frase de Henry Ford: conocernos, estar juntos y trabajar por el éxito.

Cuando, en el 2015, arrancamos el Consell de Xiquets i Xiquetes de Vila-real, en toda la Comunitat Valenciana apenas había cinco consejos. Hoy, somos más de 60 y contamos, además, con una Consejo Autonómico del que forman parte dos jóvenes de Vila-real: Alba Ojeda y Javier Granell.

Hemos sido espejo para la creación de este organismo y parte activa en la elaboración de la Ley de la infancia y la adolescencia valenciana, todo ello gracias a la implicación, el trabajo y el compromiso de nuestros niños. También gracias a nuestros escolares lideramos el proyecto europeo Medes, a través del cual hemos logrado crear un modelo de mediación escolar reconocido en Europa, trabajando codo con codo con otros países como Italia, Croacia y Francia.

La lucha de David contra Goliat

Somos la ciudad más pequeña y el pueblo más grande de España. Pero eso no nos ha quitado nunca fuerza ni ganas para, por ejemplo, ganar la Europa League con el Villarreal o estar a punto de inaugurar el año que viene, con motivo del centenario, un Estadio de la Cerámica espectacular. Y si somos capaces de hacer todo eso es porque hemos entendido siempre que, en la lucha de David contra Goliat, solo lograremos el éxito si trabajamos juntos.

Nuestro eslogan dice Junts, Vila-real avança. Y no vamos a poder avanzar, no vamos a poder hacer un mundo mejor, si nuestros niños, niñas y adolescentes no se implican. Nuestra experiencia ha sido muy positiva: acabamos de aprobar una Agenda Urbana para definir la nueva Vila-real del siglo XXI en la que los niños, a través del Consell de Xiquets i Xiquetes, han sido también clave.

Nuestros niños, niñas y adolescentes tienen opinión, no solo porque tienen derecho a tenerla, sino porque son usuarios de nuestros parques, nuestros servicios, instalaciones… Para seguir avanzando en la nueva Vila-real del siglo XXI necesitamos vuestra voz. Juntos, Vila-real avanza.

Alcalde de Vila-real