Final: Maradona 3-Spiderman 0

Mi hijo, como todos los niños, ve reiteradamente ciertas películas. Le encantan y prefiere volver a ellas antes que lanzarse a descubrir otras nuevas que solo podrían gustarle. Supongo que le reconforta saber que al final van a ganar los buenos, que triunfarán sobre el mal. Eso debe mitigar sus temores a media película, cuando, siguiendo la famosa senda del héroe, este se vea en apuros. Sabe que más adelante se repondrá. El chaval desconoce que todas las películas para niños son así. Prefiere lo conocido porque el sufrimiento queda atenuado por la certeza del desenlace feliz. En otras palabras, antepone lo bueno conocido a lo malo por conocer. Lo entiendo, mi hijo tiene cinco años.

Lo que me llama la atención es que exactamente esa circunstancia ocurre con personas de treinta, cuarenta, cincuenta años, o más. Ellos en lugar de ver la misma película son testigos de versiones casi idénticas de un guion calcado. Quizá la única diferencia con mi pequeño es que saben con toda seguridad que, aunque el protagonista las pase canutas, se repondrá y obtendrá la victoria. Igual que las películas para niños, igualito.

Ahora vayamos al campo de fútbol. Vuelvo a mi chico, acérrimo seguidor del Villarreal. ¿Cómo le explico al acabar el partido que su equipo ha perdido? No siempre es fácil. Ocurre lo mismo cuando jugamos al parchís. El universo se vuelve complicadísimo, como una ecuación que sobresale de la pizarra, si se le comen una de sus fichas amarillas; no digamos ya el agujero negro que supone la derrota final. El big bang en el hogar.

La impredecibilidad del fútbol (y del parchís, de la oca) choca con los sentimientos de la infancia. Lo predecible del cine de superhéroes rebosa cuidado para no ofender al público. Ambas son aficiones, puro entretenimiento, que pese a buscar el mismo objetivo, divertirnos, pasar el rato sin complicaciones, presentan un enfoque opuesto.

Ahora mismo me inquieta más que mi hijo sea aficionado al fútbol que al cine infantil. Las películas, además, inculcan un sentido de justicia, marcan unos valores que en el deporte quedan diluidos por la importancia soberana del resultado. Así que ningún problema; apruebo totalmente que el niño, incluso el adolescente que será, se acerque al cine de superhéroes y se deje llevar por tramas maniqueas, simplonas y de resultado predecible. Lo que ya me preocupa es que al llegar a edad adulta siga por ese camino y solo disfrute con ese tipo de narrativa, sin llegar a otra clase de cine, de series, de novelas, donde las cosas dejan de lado esa claridad meridiana, donde el resultado se vuelve incierto, como sucede en la vida misma. Hablo del Gran Cine, así en mayúsculas, de la narrativa más excelsa: El padrino, Casablanca, Solo ante el peligro y también de The Wire y Los Soprano en series o de Crimen y castigo o El extranjero en novela.

Ser feliz

Obviamente, como padre deseo que mi hijo de mayor sea tan feliz como pueda, sean cuales sean sus aficiones. Pero está claro que ir al estadio genera incertidumbre: por muy fácil que sea el partido, nunca sabes cómo terminará. En el deporte la justicia es un valor subjetivo que no siempre se refleja en el resultado, el cual es plenamente objetivo. Como la vida misma, por suerte o por desgracia.

Así que ojalá, y lo digo de corazón, prefiera el fútbol a las películas de superhéroes, a cierta narrativa irreal y torticera, conducida con fines que van, me da la impresión, más allá de lo que parecen pretender (el entretenimiento de las masas), que aborregan y dan una imagen simplificada, infantil y estúpida de la realidad. Me parece más honesto. ¡Gol de Maradona!

Editor de La Pajarita Roja