Gran Baldoví

El dijous saltava la notícia esperada per molts, quan Joan Baldoví va anunciar la seua candidatura a les primàries per encapçalar Compromís a la presidència de la Generalitat valenciana. I dic per molts, perquè no només els seus vam acollir amb alegria eixe anunci, sinó també bona part de la societat valenciana (votants i no votants de Compromís) que sap i reconeix la labor feta pel suecà en estos anys a Madrid.

Ha sigut l’únic que ha reivindicat amb força el finançament just que ens mereixem els valencians i valencianes. És molt bonic dir que s’abaixen els impostos a Madrid quan per exemple, un dels últims informes fets pel Síndic de Greuges en este sentit (d’abril) atribueix «prop de 42.000 milions del deute de la Comunitat a l’infrafinançament». Això és el que ha posat damunt la taula reiteradament Baldoví. Sense oblidar el món de la taronja, del taulell, del corredor mediterrani i tants altres temes que ens afecten a diari com a societat i que ell, només ell, ha tret a la palestra. Baldo ha significat el millor dels nostres valors, no només per la seua forma educada, sincera i única de dir les coses, sinó pel seu comportament senyorial a Les Corts. Ha parlat sempre com calia i ha dit les coses que calia dir. Les que alguns diuen i les que molts callen. I quan això es fa d’eixa manera, té doble vàlua, especialment si es compara amb la grolleria i males formes que tenen alguns representants polítics d’altres partits. Amb eixes credencials i formes de fer, molts ens hem sentit representats per ell. Perquè tots no som iguals ni pensem que el que més crida ha de tindre la raó. I sobretot, perquè a pesar de les discrepàncies, no s’han de perdre mai les formes. Estic segur que en eixe context, eixim a competir amb les màximes aspiracions i garanties. Arranquem amb força, amb convenciment i amb valentia, sabedors que tenim un candidat de categoria. Endavant Baldoví! Alcalde de Betxí