Les Coves de Sant Josep: referent mundial

Les Coves de Sant Josep són un referent mundial. Així va quedar demostrat al Congrés Internacional de Coves Turístic celebrat la setmana passada a San Antonio (Texas, Estats Units). Vaig assistir convidada expressament per l’organització per a explicar la nostra gestió durant la pandèmia i la postpandèmia i com hem diversificat l’oferta turística en els últims anys.

Al congrés més important del món en l’àmbit de les coves turístiques només es van impartir quatre ponències i una d’elles va ser la de la Vall d’Uixó. Amb la peculiaritat que vam ser les úniques coves de gestió pública que vam participar i una de les poques del món amb este model. I això és un orgull per a mi, perquè el nostre recurs més preuat és de tots els vallers i valleres i jo vaig assistir en la seua representació.

Ens hem de creure que les Coves de Sant Josep no són unes coves qualssevol, sinó el riu subterrani més llarg d’Europa. La finalitat del congrés no era vendre el nostre producte en Texas perquè vinguen d’allí els turistes. L’objectiu amb el qual hem participat s’ha complit i hem compartit experiències, hem abordat els reptes de futur del sector, hem aprés què estan fent altres recursos i hem rebut idees que podrem aplicar a la Vall per a millorar la gestió. També és important crear xarxa perquè les nostres coves seguisquen sent un referent mundial.

Algunes de les qüestions que vaig destacar a la ponència són l’impuls i la consolidació des de 2015 de projectes que han diversificat el negoci de les Coves de Sant Josep: l’espeleokayak individual i en parelles, el cicle de concerts acústics Singin’ in the cave, la celebració de bodes civils i les visites tematitzades (per exemple en Halloween o en Nadal).

A més en estes dos legislatures al govern municipal també hem renovat la il·luminació interior i hem apostat per modernitzar i adaptar l’oferta a les demandes del sector turístic del segle XXI, en el qual les experiències són una part fonamental. Amb tot això hem aconseguit desestacionalitzar el turisme i donar al·licients perquè les persones que ja ens han visitat tornen a fer-ho.

Enguany el congrés s’ha centrat en la vessant més econòmica i empresarial de la gestió i ens han reconegut que des de la gestió pública es pot gestionar bé un recurs turístic únic com són les nostres Coves de Sant Josep, un orgull per a la Vall. Ho hem fet des d’una gestió seriosa i responsable, implantant des de 2015 un pla estratègic que continuarà en els anys vinents perquè tenim un gran marge de millora.

Quan vam entrar al govern vam haver de capgirar una situació en la qual s’havia entrat en la rutina i que les Coves de Sant Josep funcionaren per inèrcia. Al PP se li omplia la boca amb la joia de la corona, però no es tenia clar el model de negoci i de gestió a seguir. Des d’aleshores hem augmentat els números i els beneficis de l’empresa pública, que vull reivindicar que serveixen per a finançar serveis públics deficitaris com la piscina coberta o la neteja d’edificis públics.

I ho hem abordat des de la vessant de la protecció mediambiental de les Coves de Sant Josep i el seu entorn, apostant per la investigació científica. Els fets ens donen la raó, com amb la recent visita de la ministra de Ciència, Diana Morant, per a signar un conveni per a seguir investigant el riu subterrani. També amb les més de 10 exploracions que ha fet l’Espeleoclub de la Vall (l’última este cap de setmana) per a resoldre misteris encara desconeguts de les Coves. Seguirem cuidant-lo.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó