La pedofilia de Irene

Irene Montero, ministra de Igualdad, dijo en el Parlamento: «Todos los niños, las niñas, les niñes de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto tiene derecho a tocar su cuerpo, si ellos no quieren... a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas eso sí en el consentimiento. Y eso son derechos que tienen reconocidos». Dice claramente que los menores de edad pueden consentir tener relaciones sexuales con mayores de edad. El mayor que tal cosa hiciera comete un delito de pederastia que está tipificado en el artículo 183 del Código Penal con una pena de entre 2 y 8 años de prisión.

Este disparate podría ser un error de esta indigente intelectual, que los comete sin cesar. Pero no, no rectifica, ni se disculpa. A todos los que critican esta barbaridad los tilda de ultraderecha y de estar trastornados por ser educados en centros religiosos. Y acusa a la prensa que no tiene comprada de manipuladores. Esta sectaria no tiene más argumentos. Y si no es un error es un delito de incitación a la corrupción de menores. Que lo haga un miembro del gobierno debería suponer su dimisión, si tuviera vergüenza que no es el caso, o su cese inmediato del cargo que logró por ser pareja de...

Solo le ha servido para proponer leyes absurdas con una finalidad muy peligrosa, la ideologización y manipulación de la sociedad adoctrinando a la juventud, para sustituir a las familias por el Estado, lo típico de las dictaduras comunistas y bananeras, a donde parece que nos quieren conducir.

Notario y doctor en Derecho