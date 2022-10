Son 16.000 familias

El sector cerámico supone aproximadamente el 20% del PIB de la provincia de Castellón y una facturación anual media de 3.500 millones de euros. Son números importantes, sin duda, pero la cifra más importante es que da empleo directo a 16.000 personas. 16.000 familias (más las que viven de los empleos indirectos) que dependen de la viabilidad de las empresas del sector. Por eso, cuando hablamos de proteger a la industria castellonense, no hay que perder de vista que no se trata solo de proteger empresas, sino personas, familias.

El sufrimiento de esas empresas es la angustia de las familias trabajadoras de Castellón. Ante eso, desde el ámbito político es indudable que se tienen que dedicar esfuerzos y recursos.

Desde el Partido Popular entendemos que hay que darle una vuelta radical a la política energética, diseñando un régimen para industrias gasointensivas, evitando la especulación con los derechos de emisión de CO2, mejorando el régimen de la cogeneración, etc.

A la vez hay que habilitar un sistema de créditos ICO especial y un plan de ayudas para las empresas de ese sector. Como están haciendo Alemania o Italia.

Porque sabido es que las empresas cerámicas sufren y sufrirán más que las demás no solo la crisis energética, sino las torpezas de la política exterior con Argelia o las consecuencias de la guerra de Ucrania. Y hay que hacerlo no por las empresas, que también, sino por las 16.000 familias que hoy pierden el sueño pensando en el futuro y viendo lo que sucede.

El problema es que quienes hoy tienen la responsabilidad, el Gobierno de España y el Consell de la Generalitat valenciana, nos han acostumbrado ya tantas veces a los anuncios en falso que ya no tienen credibilidad. Otra vez han lanzado una serie de anuncios que volverán a quedar en nada, y las empresas y las familias ya lo saben, por lo que no confían en absoluto en que sus instituciones sirvan para ayudar, más bien al contrario. Y hacen bien en desconfiar, porque hasta el momento es lo que han visto hacer a Pedro Sánchez y Ximo Puig, anuncios incumplidos y desidia, cuando no medidas pseudo-ecológicas que no han hecho más que agravar los problemas de ese sector, que no son solo empresas, son miles de familias.

Conviene no olvidarlo.

Senador. Portavoz de Medio Ambiente del PP en el Senado