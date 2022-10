Cerámica de Castellón para el mundo

En la recién clausurada feria de Cersaie, que pasa por ser la manifestación comercial más importante del sector cerámico a nivel mundial, las empresas azulejeras de Castellón volvieron a demostrar su capacidad para innovar y conquistar los mercados más exigentes con su inagotable variedad de formatos, de diseños, de acabados… La feria italiana cumplió ampliamente su cometido ya que, según me cuentan los empresarios, logró llenar los estands de compradores de prácticamente los cinco continentes. Compradores que conocieron y reconocieron, una vez más, la calidad de Tile of Spain frente a la de los otros muchos países productores que se dieron cita en el recinto ferial de Bolonia.

Castellón lidera desde hace años el sector azulejero a nivel europeo y, además, es un claro y consolidado referente de calidad cerámica en todo el mundo. El Made in Castellón es una garantía de excelencia azulejera tanto a nivel técnico como estético. Pero ahora, los empresarios se encuentran con el grave problema de no saber si les es más rentable aceptar los pedidos o apagar los hornos… Y es que el brutal e imparable incremento de la factura energética –por no hablar del coste medioambiental o del precio de las materias primas- ha desbaratado todos los planes de futuro del sector, el principal motor de la economía provincial. Las empresas azulejeras castellonenses no pueden repercutir la totalidad de los incrementos de los gastos en el precio final del producto si se quieren mantener en el mercado y no perder competitividad frente a sus competidores. Pero además, están vendiendo a ciegas –por no decir a pérdidas- porque ni siquiera se sabe cuáles serán esos costes de producción dentro de unos meses, cuando se enciendan los hornos para fabricar los pedidos cerrados en Bolonia. Un auténtico despropósito.

La cerámica de Castellón no puede perder competitividad en los mercados internacionales. Las azulejeras castellonenses venden fuera de España tres de cada cuatro baldosas que fabrica y, por lo tanto, no puede permitirse el lujo de dar ni un solo paso atrás en ninguno de los mercados que ha conquistado a base de tesón y a lo largo de muchas décadas de esfuerzo y superación. No puede ceder su espacio en el mercado global, ese que tanto le ha costado conseguir, a los fabricantes chinos o indios, pero lo cierto es que la demanda de la cerámica Made in Castellón ya ha comenzado a resentirse en los mercados internacionales y los crecimientos en volumen son nulos o insignificantes. Por eso la administración tiene que estar a la altura y adoptar las medidas que garanticen el mantenimiento de los puestos de trabajo y el futuro de miles de familias de la provincia de Castellón.

Las empresas

están cumpliendo con su parte. En ningún momento han bajado la guardia y mantienen su esfuerzo por seguir siendo líderes mundiales como quedó demostrando en la feria italiana. Y ahora la Administración central y autonómica también deben hacer sus deberes y estar a la altura de las circunstancias. Es necesario y urgente aportar medidas que ayuden al sector cerámico y, por extensión, a la recuperación económica de la provincia. Pero medidas eficaces y consensuada con el sector. Medidas reales que aporten estabilidad y tranquilidad.

Alcaldesa de Vall d'Alba, diputada provincial y presidenta del PPCS