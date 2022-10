A la Pepa Wells

És de justícia retre homenatge a un gran referent, a una figura que representa la lluita per aconseguir els drets de les persones LGTBI. Era de justícia retre homenatge a una persona que va invertir tota la seua vida en visibilitzar el col•lectiu LGTBI, defensant els drets i les llibertats de qui eren, pensaven, estimaven i sentien com ell. I ho va fer en una època fosca de la nostra història més recent, en plena època franquista.

Per això al Grau romandrà per sempre una escultura dedicada a Pepa Wells, perquè és de justícia retre homenatge a la seua història i a la seua memòria, a la seua reivindicació i valentia. Una escultura pensada i creada per honrar la seua trajectòria vital i la seua lluita.

Perquè a la Pepa, a Pepe Aguilar, li va tocar viure una època on hi havia una repressió més que violenta contra les persones LGTBI, i va patir en les seues pròpies carns la violència d’aquella societat ultraconservadora i franquista. Però, no obstant això, ell sempre es va mostrar tal com era, exigint el seu espai amb coratge i autenticitat, i mai va dubtar en ser un espill on poder mirar-se molts castellonencs.

Grauero, solidari, lluitador i compromés, un terratrémol estimat per totes i tots. És i sempre serà sinònim de força, de lluita, d’alegria, i exemple clar de superació. Pepe, la Pepa Wells, és sense cap dubte memòria i història LGTBI del Grau i de Castelló.

Per tants motius, des de divendres passat i per sempre romandrà la seua es-cultura a l’avinguda Sant Pere del Grau, allà on ell haguera volgut estar. Una meravellosa escultura, la de la Pepa, fidel representació de la seua alegria i la seua essència gràcies a l’excel•lent treball i a la sensibilitat de l’artista Jere.

Era de justícia que la ciutat li fera un homenatge; a la seua memòria. Donar-li les gràcies per tots els camins de pau, alegria i llibertat que va obrir. Gràcies, Pepa, gràcies per la teua coherència i perseverança en la defensa dels drets humans.

Regidora de Compromís a Castelló