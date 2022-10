Querid@ lector/a, reconozco que, últimamente, cada vez que traigo a Felipe González a este pequeño rincón es para darle caña. Afirmación sincera y cierta que, además, ejecuto sin duda ni arrepentimientos. Pero si en esta ocasión, hoy, vuelvo a sacar a F. González, es porque es público y notorio que de nuevo se ha sentado con Mariano Rajoy en el Foro de la Toja y, según la prensa, han coincidido en casi todos los análisis y propuestas. Y eso, permitidme que lo diga, me duele. Y es que, a primera vista, con la cantidad de problemas que existen en España y con las diferencias que se observan entre las alternativas de la izquierda y de la derecha, decir que han coincidido en casi todo es como decir que piensan igual ( cosa no imposible pero extraña ) o, también, que han optado por hacer inútil el foro al no querer contrastar posiciones y mantenerse con criterios que por generales, obvios o no sinceros, ni marcan diferencias, ni molestan a nadie, ni aportan nada. Así es que, después de indagar en varios periódicos las reflexiones de cada uno, me encontré con dos nostálgicos del bipartidismo que hablan de una España que no existe y, dicho sea también por su importancia, sin la obligación ni la urgencia de tener que gobernar problemas concretos. Por eso, posiblemente, unas veces hablan de políticas puramente partidistas sin tener en cuenta que no existe la mayoría absoluta y todo hay que consensuarlo con plurales y variados socios y, otras, reclaman ( lo que sería aconsejable ante las consecuencias de la pandemia y la guerra) toda clase de pactos ( fiscal, de rentas…) pero sin aclarar sobre qué sector social recaería la carga y , sobre todo, y no es cosa menor, sin afrontar que la derecha los imposibilita al estar más preocupada por quemar al gobierno y ganar el poder que por solucionar los problemas de los ciudadanos. En cualquier caso, repito, no aportan nada.

Analista político