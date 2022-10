Vespres del 9 d’Octubre

En contrast amb els territoris de la confrontació, la Comunitat és avui sinònim d’unitat, estabilitat i serenitat. Gràcies al treball de tota la societat valenciana, avui som reconeguts per l’acord, la gestió i el sentit comú. Unes qualitats i valors guanyats a pols i amb molta història i, a més, inherents al caliu reivindicatiu i de lluita per les nostres justes reivindicacions. Com ara l’episodi de les Germanies, exemple històric de la necessitat d’unitat i justícia, quan es compleixen 500 anys d’aquest moviment popular en l’antic Regne de València.

A les portes del dia del poble valencià, és temps de recordar el nostre passat per encarar el futur amb força i amb les demandes raonables d’equitat i justícia. El proper diumenge farà 784 anys que el rei Jaume I va fer l’entrada triomfal a la ciutat de València, el 9 d’octubre de 1238. Però també que aquesta conquesta no hauria sigut possible si no hagués conquistat Borriana cinc anys abans. Aquesta fita històrica, la conquesta de Borriana el 16 de juliol de 1233, va suposar el primer pas i el més decisiu per a la creació de l’antic regne de València. La conquesta de Borriana va servir per a dominar i controlar el proveïment a tots els castells del nord, des de Borriana fins a Peníscola i, alhora, va servir per a obrir la porta d’entrada a València. Després de caure Borriana, la resta de poblacions de les comarques valencianes del nord van caure totes. Així, a poc a poc, Jaume I va avançar cap a València. Després d’instal•lar-se al Puig, l’agost de 1237 el rei i el seu exèrcit van llançar els primers atacs contra València, i el 9 d’octubre de 1238 va entrar a la ciutat, tancant un capítol de la història que va començar cinc anys abans a Borriana. Jaume I no va annexar els nous territoris a cap regne o comtat ja existent, sinó que va crear un nou regne i, primer va implantar els Costums, normes de la vida comuna i d’ordenació de la ciutat de València i diverses viles, que en 1261, van donar lloc als Furs, la primera manifestació en la Península Ibèrica, i la segona a Europa, d’un text legislatiu construït a partir de les antigues institucions de dret romà. La implantació dels Furs va suposar la creació de l’antic Regne de València com un nou regne independent, que pertanyia al rei però no a cap altre territori, i malgrat les resistències nobiliàries, els Furs, fixats definitivament en 1271, acabarien estenent-se pel regne. Aquesta història, succinta i sintetitzada, és la que commemorem cada 9 d’octubre, i és la que ens uneix com a poble amb una identitat pròpia, tradicions i costums comuns, un sentiment col•lectiu i una llengua pròpia. Una història que ens ha guiat i ens ha convertit en un poble tolerant, participatiu, inclusiu, obert i democràtic, i una celebració que suposa una nova oportunitat per a reivindicar el nostre passat mirant sempre cap al futur, el futur de Borriana i del poble valencià.