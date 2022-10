Querid@ lector/a, en política se puede ser lo que se quiera, de izquierdas, de derechas o, de nada, si así se quiere decir. Incluso se puede afirmar que ninguna de esas posiciones representan, en exclusiva, valores tan significativos como la libertad y la igualdad. Y es que todas pueden representarlos. Aunque, eso sí, más allá de la simple opinión, la historia señala y nos lleva a pensar que las izquierdas tienen preferencia por la igualdad y las derechas por la libertad. O dicho de otra forma: las izquierdas, en teoría, con el objetivo de la gobernabilidad en paz y justicia social, suele confiar en la política que se desarrolla en el marco de una democracia. Mientras tanto, las derechas, confían en la libertad pero no como concepto abstracto, esencial, aceptado y querido por todos. ¡No! Se refiere a su vocación de reducir el espacio político y dejar el futuro en manos de la libertad de los mercados o, como pasa ahora, en manos de expertos económicos y gurús mediáticos que, en buena parte, responden a los intereses de quienes están detrás, en la propiedad.

En todo caso, aún considerándome partidario de las izquierdas, pero reconociendo la persistencia de esas dos posiciones, lo de las derechas de ahora y en España va más allá de las actitudes clásicas citadas y esperadas. Y es que, guste o no, estamos asistiendo al cambio, a la transformación de la visión social de la política. Me refiero a que no pactar cuando el drama social es grave, mentir como bellacos en el análisis y alejarse de la realidad objetiva, situar la prioridad en la consecución del poder y no en el bienestar social, caer en la rutina absurda y no renovar los espacios de la democracia, negar la existencia del otro y la posibilidad de diálogo… solo conduce a que la política genere malestar y de una impresión oportunista, egoísta y de actividad poco inteligente.

Analista político