Una década perdida

¿En qué ha cambiado Vila-real en los últimos diez años? ¿Con qué nuevas infraestructuras o servicios cuenta que no tuviera en 2011? Son unas buenas preguntas para hacer un balance de la gestión socialista tras agotar casi tres legislaturas. Desgraciadamente, la respuesta pone en evidencia la falta de gestión y de visión de futuro del PSOE, a pesar de los eslóganes y marcas de ciudad, en demasiadas ocasiones vacías de contenido.

Esta semana el gobierno socialista decidía por fin reactivar el PAI de la carretera de Onda, impulsado por un gobierno del PP y que se paralizó en 2008 por una elevada retasación en un momento complicado para muchos pequeños propietarios. Era necesario dar una solución a la problemática con la que se encontraban muchas de las empresas en esta zona, pero sin embargo el planteamiento actual no da respuesta a la necesidad de contar con más suelo industrial que atraiga inversiones y oportunidades para Vila-real. Mientras otras ciudades de nuestro entorno están dando pasos de gigante en la atracción de empresas que generan empleo y riqueza, en Vila-real nos hemos quedado estancados. Eso sí, a lo que no nos gana nadie es a impuestos. Con tres subidas del IBI en seis años y un tipo de gravamen en la plusvalía que pasa del 18 al 30% aquí somos líderes indiscutibles. Otro ejemplo de la dejadez en esta última década es la Biblioteca Central de la avenida Pío XII. El gobierno socialista ha estado privando a los vila-realenses durante once años de disponer de unas instalaciones acordes al siglo XXI. Aquellos que acusaban al PP de haber construido una «biblioteca sin libros» han tardado once años, que se dice pronto, en hacer el traslado de ejemplares.

Por suerte, quedan poco más de siete meses para que esta situación cambie y Vila-real recupere el liderazgo provincial y autonómico que nunca debió perder. ¡Estamos preparados!

Portavoz y presidente del PP de Vila-real