Más dinero para los ayuntamientos

Los precios han subido.an subido mucho. El valor de las cosas se ha incrementado de una manera brutal. La inflación está disparada y nuestro dinero cada vez vale menos. Nuestra capacidad de consumo es cada día menor. Le pasa a las familias, pero también le pasa a los ayuntamientos. Ahora poner en marcha cualquier proyecto tiene un sobrecoste del 35%. Ese es el porcentaje medio de incremento del precio de los materiales de construcción, el combustible y la energía, según los informes elaborados por los técnicos de la Diputación… Y es muy complicado para cualquier ayuntamiento que, casi de la noche a la mañana, todas las obras proyectadas cuesten un 35% más de lo presupuestado inicialmente. La subida es inasumible.

Y la situación todavía es más complicada si se trata de un pequeño ayuntamiento, como el mío, como el de la Torre d’en Besora. No hay presupuesto que pueda asumir un sobrecoste tan disparatado. A los ayuntamientos, y especialmente a los que tenemos menos capacidad económica por nuestro tamaño, nos toca hacer malabarismos para obtener el máximo rendimiento de cada euro… o mejor dicho, de cada céntimo de euro. Tenemos que optimizar al máximo nuestros recursos y buscar el apoyo del resto de administraciones públicas desde la Diputación al Gobierno de España, pasando por la Generalitat y llegando incluso, cuando es preciso, a Europa. Se trata de hacer más con menos con el objetivo de beneficiar --o por lo menos no gravar más- al bolsillo de nuestros vecinos eliminando o reduciendo impuestos y tasas.

Nuestros ayuntamientos no pueden quedarse parados por este aumento de los costes de los materiales de construcción. No se puede renunciar a las inversiones proyectadas. No se puede frenar el avance de nuestros pueblos porque hacerlo significaría atacar de manera directa al bienestar de los ciudadanos. Poner freno a las inversiones municipales también afecta a la actividad de las empresas --grandes y pequeñas- ,y a los autónomos de los pueblos que son generadoras de puestos de trabajo y de riqueza para todos. Hay que tomar medidas. La Diputación de Castellón, que es el ayuntamiento de los ayuntamientos, debe actuar ya. Y la solución más rápida y eficaz es que la Diputación asuma ese incremento de los gastos.

Por eso, el PP ha presentado una moción para que la Diputación incremente un 35% del presupuesto del plan Avanza, así como de otras líneas de ayudas y subvenciones existentes, tanto para el actual ejercicio como para el próximo. Es la única fórmula posible para que nuestros pueblos no se vean obligados a renunciar a esos proyectos que garantizan su correcto progreso y crecimiento. Ese incremento no debe repercutir de manera directa sobre las arcas municipales y se impone la colaboración de la Diputación. Y es que a situaciones extraordinarias hay que adoptar medidas extraordinarias. Y se deben aplicar con urgencia. Sin demora.

El Partido Popular está y va a estar siempre al lado de los ayuntamientos y de los vecinos para ayudarles y, por ello, hemos presentado esta iniciativa en Diputación para pedir a la institución los fondos suficientes para garantizar que este incremento del 35% no paralice el progreso de nuestros pueblos. No paralice el progreso de toda nuestra provincia.

Alcalde de la Torre d’En Besora y diputado provincial del PP