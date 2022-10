No puc començar d’una altra forma que no siga agraint a tota l’agrupació de Benicarló la confiança que ha dipositat en mi com a candidat a l’alcaldia. També a totes les persones que em mostren dia a dia l’afecte, el suport i la gratitud en conéixer de la meua candidatura. Però, sobretot, mostrant l’honor per assumir aquest repte tant il·lusionant com carregat de responsabilitat.

Amb Xaro Miralles, alcaldessa de Benicarló des del 2015, he viscut el millor i el pitjor de la política, sempre disposada a ajudar tots els ciutadans i amb una implicació absoluta amb el càrrec que representa. Tot i la imatge catastrofista que alguns intenten donar, ha demostrat ser valenta en totes les decisions preses i ha establert les bases del futur més immediat de Benicarló impulsant projectes atrevits i amb visió de futur. Des d’aconseguir fons europeus al traspàs del conservatori de música a la GVA i la construcció de la nova biblioteca. Però aquesta darrera legislatura està sent molt dura. La pandèmia va paralitzar el món. Calia bolcar-se amb la ciutadania i així ho hem fet des de l’ajuntament, acompanyant totes les administracions públiques. Assumim el repte de tornar a engegar Benicarló. Les dades econòmiques ens indiquen que totes les polítiques que es van prendre han estat adequades. Per als socialistes, les persones són el primer. I la creació de llocs de treball és fonamental. Benicarló ha arribat a l’agost a la millor xifra de desocupació des del 2008, baixant del 10%. Aquestes dades no seran escrites pels catastrofistes. La nostra ciutat torna a estar en marxa després d’aquesta gran crisi i estem fent front a les conseqüències d’una guerra que ha disparat els preus. El gran repte que assumeixo és el de poder dirigir l’Ajuntament de Benicarló i així poder treballar per a les persones facilitant les coses i fer, de la nostra, una ciutat d’oportunitats. Treballaré per estar a l’altura de tots els veïns i veïnes de Benicarló. Els benicarlandos i benicarlandes em podran buscar a les obres, al carrer, amb la gent, entre els treballadors municipals. I estic convençut que, amb el suport del partit socialista i de la ciutadania, aconseguirem que Benicarló continue tenint un alcalde per a totes i tots. Candidat del PSPV a l’alcaldia de Benicarló