La piscina municipal, tancada ja fa 935 dies, s’ha convertit en un pou sense fons que engoleix clubs esportius que fan tot i més per allargar una supervivència que s’augura complicada. La natació a Benicarló s’acaba, els esportistes fugen a pobles del costat i el nostre prestigi, reconeixement i història esportiva dins l’aigua, s’enfonsa davant una gestió incompetent.

Si el pou de la mala gestió es traga somnis i futur d’associacions, també es menja, a grans mossos, recursos econòmics de l’Ajuntament, que són els diners de tots. Perquè la piscina tancada està costant molts diners, unes xifres que des de Compromís considerem desorbitades.

Hem pagat mes de 10.000 euros en gasoil per una calefacció que no calfa a ningú, 65.000 en manteniment de l’aigua on no nada ningú, i prop de 54.000 euros en estudis i assessorament per ajudar a prendre decisions a un equip de govern ineficaç.

Un despropòsit que té un preu de 145.000 euros gastats en un servei que no s’està donant, en una licitació que no ha sortit i en unes obres que no s’han fet. Diners emprats en una piscina tancada.

Des de Compromís sempre hem demanat que l’Ajuntament assumira les obres necessàries per a posar a punt la instal·lació, així com la gestió directa del personal i reobrir amb rapidesa. L’equip de govern va posar el crit al cel davant les propostes, però sembla que, ara, les tria i les estudia. Dos anys i mig sense prendre decisions, i un pou sense fons que tot s’ho traga, també les esperances de la gent de Benicarló de tornar a nadar a casa.

Portaveu de Compromís per Benicarló