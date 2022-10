A Castelló, 9 d’Octubre

Diumenge celebrem el 9 d’Octubre, la nostra diada i una festa per a recordar el passat, reflexionar sobre el present i mirar cap al futur. Sens dubte, el 9 d’Octubre és una data clau per al balanç i sobretot per a la proposta positiva de futur. Compromís tenim molt clars quins són els reptes que tenim com a poble. Hem de desenvolupar un model econòmic que atenga les necessitats de les persones; aturar l’emergència climàtica que amenaça no sols el nostre territori, sinó la nostra economia i benestar; i aconseguir també la igualtat lingüística del valencià en tots els àmbits de la nostra societat.

Tanmateix, celebrem que al País Valencià i Castelló tenim una societat oberta i solidària. Hem demostrat ser una terra acollidora, amb els refugiats d’una guerra injusta. Un país que es preocupa de la seua gent i que respecta la diversitat i les identitats personals; que aposta per l’educació i per la cultura, i que no donarà cap pas enrere en la lluita per la igualtat real. Per això, ja tenim tot a punt per a celebrar aquesta data a Castelló i gaudir de nou, amb la plaça Major de Castelló plena de gom a gom, amb l’espectacle que oferien els i les integrants de la Conlloga Muixeranga i la desfilada de moros, jueus i cristians. He de confessar que sempre m’ha emocionat les escenificacions de les tres cultures de què Castelló és fruit: la jueva, representada per L’Aljama; l’àrab, pels Moros d’Alqueria i la cristiana, per la Germandat dels Cavallers de la Conquesta. De nou aquest any podrem gaudir amb els dolçainers i tabaleters de Castelló, tocant la música de la Muixeranga amb la Banda i l’actuació de la Conlloga de Castelló, que em posen els pèls de punta amb la seua habilitat tècnica, però sobretot amb allò que són capaços d’aconseguir fent pinya. Ens demostren tot el que podem assolir com a poble si treballem juntes i junts. I, per descomptat, cal fer menció a la Banda Municipal, que presideix la celebració, perquè nosaltres, la gent de Castelló i de tot el País Valencià, no podem entendre la festa sense música.

D’altra banda, els premis Valencià de l’Any de la Fundació Huguet --la qual tinc l’honor de presidir-- són tota una lliçó. Enguany, per fi, aquest acte deixa enrere les restriccions de la pandèmia, que no ha impedit que celebrem el lliurament d’aquesta distinció tan important per a la nostra ciutat i per al nostre país. Aquest any la Fundació Huguet retrem homenatge a dos Valencians de l’any, que mereixen aquesta distinció per la seua tasca i trajectòria en favor del nostre país. A Josep-Daniel Climent Martínez, i a l’Editorial AFERS. Dos exemples a seguir i dels quals aprendre per la seua defensa ferma de la nostra cultura i llengua.

Però, enguany també celebrem que en el centenari del naixement de Joan Fuster, qui va ser vicepresident en el primer patronat de la Fundació Huguet, la regidoria de Cultura de Castelló ha fet la justícia i la reparació democràtica que pertoca, rendint el merescut homenatge a Joan Fuster i Ortells, amb la incorporació del seu nom al nomenclàtor de carrers de Castelló. Bon 9 d’Octubre!

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló i a la Diputació