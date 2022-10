Junts som poble viu

Diuen que en publicitat un eslògan val més que 1.000 paraules. La veritat és que el nostre no podria resumir millor la realitat del nostre poble.

L’Alcora Viva. Molt viva. Una realitat que és possible gràcies al treball, el dinamisme i la col·laboració entre l’Ajuntament i les associacions locals. El cap de setmana que tenim per davant n’és un clar exemple, un cap de setmana en el qual la nostra localitat tornarà a erigir-se com a punt de referència per als amants del col·leccionisme, les compres i les tradicions gràcies a la celebració de tres fires.

La del comerç i la d’antiguitats seran les primeres a obrir les seues portes. Ho faran demà dissabte, a les 10.00 hores.

La Fira del Comerç Local, organitzada per l’Associació de Comerç i Serveis de l’Alcora (Acosal), amb la col·laboració de l’Ajuntament, se celebrarà en dues jornades, el dissabte 8 i el diumenge 9 d’octubre.

Participaran al voltant de 25 comerços, que mostraran la qualitat i varietat de productes i serveis que es poden trobar a l’Alcora. L’organització ha programat també diferents activitats paral·leles com a desfilades de moda.

Pel que respecta a la Fira d’Antiguitats i Col·leccionisme, organitzada per l’associació Amics de la Numismàtica i el Col·leccionisme de l’Alcora, també amb el suport del consistori, enguany celebrarà la seua quarta edició.

Comptarà amb la participació de més de 40 expositors, en els quals podran trobar-se tota mena d’antiguitats i articles de col·lecció com ara mobles, monedes, bitllets, segells, joguets clàssics, vinils, cromos, cartells publicitaris, ceràmica artística, minerals...

Diumenge serà el torn de l’ancestral Fira del Mussol, una fira artesanal i tradicional que data de l’any 1843. Es durà a terme a l’avinguda Corts Valencianes. En aquesta edició comptarà amb més de 30 expositors que oferiran diferents productes: artesania, terrisseria, calçat, tèxtil, complements, joguets, etc.

Participaran, entre altres associacions, la Colla de Dolçainers i Tabaleters, el Club de Columbicultura la Alcorense, la Colla Gegantera de l’Alcora i Amics del Parany...

La programació inclou també una xocolatada popular i activitats per a xiquets i xiquetes: parc multiaventura, castells unflables, taller de creació de cabuts.

La cosa no acaba ací. A més de les fires, la programació del cap de setmana inclou altres activitats culturals.

La ceràmica serà protagonista hui amb la inauguració de l’exposició del 41 Concurs Internacional de Ceràmica de l’Alcora-CICA 2022.

També la música regnarà en aquesta jornada amb el concert que l’Agrupació Musical l’Alcalatén oferirà al saló d’actes del consistori.

Ceràmica i música compartiran protagonisme amb la dansa, que farà la seua aparició estel·lar demà amb la celebració del l’Alcora Folk, un festival impulsat pel Grup de Danses La Font d’Aixart.

Els més joves també podran gaudir demà de la segona sessió de l’Alcora Music Experience amb dj Álvaro Ruiz als comandaments.

El fermall d’or a aquests tres intensos dies el posarà el diumenge 9 l’homenatge a Pasqualet, de la mà de Xarxa Teatre, amb el qual volem recordar a un dels màxims exponents de la dolçaina, Pascual Juan Rochera, que ens va deixar en 2020.

Com sempre, anime a la participació, sens dubte, aquesta és una molt bona ocasió per a visitar-nos. Uns actes plens és la millor recompensa a tot el treball realitzat. Gràcies de nou a les associacions locals, cor de l’Alcora. Junts i juntes fem del nostre un poble cada vegada més viu.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló