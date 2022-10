En algún sitio leí una frase que decía «escribir es escribirse», o algo muy parecido. No he conseguido encontrar la cita y otorgarle créditos a su autor. Me parece una manera muy acertada de expresar lo que supone la escritura. El ejercicio de poner palabras sobre papel (o pantalla) puede suponer una terapia impagable para cualquier persona, sobre todo para quien le ha ocurrido algo traumático o se halla ante un problema irresoluble o de difícil enmienda. Sirve de descarga, de ahuyentador de demonios. A veces se vuelve un diálogo con nosotros mismos, otras fingimos que contamos algo que nos pesa y, solo por narrarlo, parece que se aligere la carga. Sucede también al verbalizarlo oralmente. Cuántas veces hemos encontrado una respuesta a una cuestión que nos preocupa al compartirla con alguien.

Al explicar esto la gente piensa en diarios personales, en volcar los fantasmas que revolotean a nuestro alrededor en negro sobre blanco, y no es solo eso a lo que me quiero referir. La escritura puramente de ficción, inventarnos una escena, un relato, escribir una novela, qué sé yo, policíaca, por ejemplo, puede poner un grano de arena a la hora de resolver un problema de convivencia con la pareja, a encauzar la relación con un familiar o, simplemente, a enfocar nuestra vida hacia un objetivo en principio vano y sin rédito que al final del camino puede convertirse en una actividad que aporte más de lo que aparenta.

He visto en mi trabajo como editor a algunos autores que se acercan a mí después de un ejercicio de escritura recomendado por un psicólogo. Insisto en que no necesariamente para narrar su historia, sus problemas, aquella situación compleja que vivieron, sino que el objetivo inicial de poner sobre papel una problemática personal ha derivado en cogerle el gusto a la narración, a contar historias por escrito. Me parece uno de los modos más loables que existen de acercamiento a la creación literaria. Esa gente no solo ha obtenido un beneficio de la escritura mientras la realizaba sino que las sinergias de esta práctica acaban yendo más allá y los convierten en escritores. Sí, escritores, con todas las letras. Qué demonios, voy a ponerlo en mayúsculas: ESCRITORES.

No, no va a ser esto una diatriba para definir quién se puede denominar así; he visto debates bizantinos al respecto, desde el que defiende que basta con juntar palabras en una aplicación de móvil hasta el que solo admite a los profesionales que se dedican en exclusiva a ello. Me da igual este debate, como me la trae al pairo la última bobada dicha por Belén Esteban o la lista de la compra de mi vecino. A mí lo que me importa es que la gente escriba, siempre que eso les ayude --iba a poner «les haga felices», pero ni siquiera es necesario llegar a tanto--. Porque, al final, se trata de echarnos una mano a nosotros mismos, que ya la vida se encarga de llenarnos el camino de trampas y dificultades.

Una de las cosas que más me maravilla de la escritura es la frase de Enrique Vila-Matas que él pone en boca de Marguerite Duras, aunque, me temo, es del barcelonés y no de la francesa: «Escribir para saber de qué escribir». Se lo recomiendo, pónganse a escribir, a ver de qué demonios --o ángeles-- quieren escribir. Este ejercicio puede poner sobre la mesa preocupaciones medio ocultas, recovecos de nuestro pensamiento a los que apenas llega la luz. Se parece a la hipnosis pero sin péndulo ni cuenta atrás. Lo he practicado en más de una ocasión y los resultados son a veces sorprendentes. Pruébenlo y me cuentan.

*Editor de La Pajarita Roja