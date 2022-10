Front comú pel sector ceràmic

Bolonya s’ha convertit de nou en el gran aparador del que la ceràmica de Castelló és capaç d’oferir al món. Fins a 80 empreses del sector s’han desplaçat fins a Itàlia amb la intenció de promocionar el taulell fet a la nostra província i obrir-se a noves vetes de mercat. Ha quedat palés que la nostra indústria no llança la tovallola i continua apostant per la innovació i per l’entrada en nous mercats que facen augmentar la seua facturació. No estan sent temps fàcils per la crisi dels preus, però la nostra indústria és resilient i se n’eixirà d’esta més forta.

Des dels governs d’Espanya i de la Generalitat, cadascú en funció de les seues competències, estan impulsant mesures per a minorar l’impacte de l’augment dramàtic del preu del gas en la producció taulellera. És el cas de la compensació del topall del gas a les empreses que utilitzen cogeneració o les ajudes directes de l’Estat que completarà el Consell de Ximo Puig per a arribar als 500.000 euros. Des de la Generalitat i la Direcció General d’Indústria vetllem per la viabilitat econòmica del que és el primer sector econòmic de Castelló, fent un front comú que arribarà fins a Brussel·les perquè la UE adopte mesures que relaxen la normativa de CO2 i altres taxes reglades per directives comunitàries i facen baixar exponencialment els costos de producció. A Cersaie em vaig comprometre a ser la veu de les patronals del sector, Ascer, Anffecc i Asebec, en les altes instàncies governamentals. Queda clar el suport i el compromís dels governs progressistes amb el sector. Des de la Generalitat hem pres mesures que han ajudat a salvar empreses, però, per damunt de tot, salvar llocs de treball, aportant estabilitat i seguretat als treballadors. *Directora general d’Indústria, Energia i Mines