Una nova oportunitat de ser

A les portes d’un nou 9 d’Octubre és una ocasió excepcional perquè els i les castellonenques recordem la nostra història i el camí recorregut i avancem units cap a horitzons de progrés. Celebrem la importància de sentir-nos i de ser poble, amb una cultura i senyals d’identitat comunes. Aquest dia ens recorda la necessitat de continuar sent un poble emprenedor i solidari, que mira cap al seu passat per a dissenyar el seu present i el seu futur. I així ho entenem des de Castelló, que va commemorar el passat 8 de setembre el 771 Aniversari de la Fundació de la ciutat. Una ciutat de futur i d’oportunitats.

El 9 d’Octubre és una nova oportunitat per a sentir que vivim i convivim en una ciutat viva, que es transforma dia a dia per a ser més sostenible, igualitària, verda i amable. Una ciutat del segle XXI, que no oblida les seues arrels i que continua tenint a les persones en el centre de totes les polítiques, sempre i en moments com aquest en el qual moltes famílies necessiten del nostre suport per a fer front a les dificultats derivades de la inflació.

En aquest sentit, Castelló s’ha sumat aquesta mateixa setmana a la nova mesura impulsada des de la Generalitat Valenciana, de subvencionar el transport públic urbà als menors de 30 anys. Una mesura que contribueix a alleujar l’economia familiar i a descarbonitzar les ciutats amb el foment de l’ús del transport públic.

En aquesta línia, Castelló ha fet un pas important aquesta mateixa setmana, amb l’última exposició pública de l’Ordenança Municipal de Mobilitat Sostenible, la primera normativa en la matèria que tindrà Castelló i que és referent per a la resta de municipis. Aquesta ordenança harmonitza els diferents usos de la via pública i els espais urbans i presta especial atenció als vianants, ciclistes i als vehicles de mobilitat personal. A més, posa l’accent en les persones amb mobilitat reduïda, el transport públic, les zones de la ciutat amb velocitat limitada i les zones de baixes emissions. Continuem treballant així a impulsar accions que prioritzen al vianant i que recuperen l’espai públic per a les persones.

Avancem per a ser referents en matèria de mobilitat sostenible, just la mateixa setmana en la qual s’ha donat una fita per a consolidar-nos com a destinació turística d’un dels esdeveniments mariners de referència, Escala a Castelló, alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), en incorporar l’objectiu 14 de conservació i utilització sostenible dels oceans, les mars i els recursos marins. Em referisc a l’esment especial que ha atorgat la Generalitat a Escala a Castelló 2022, en els Premis Turisme Comunitat Valenciana que concedeix anualment per a reconéixer a persones, entitats i institucions que hagen destacat per la seua labor en favor del turisme. És un honor que es reconega l’impacte d’Escala a Castelló en matèria turística i de promoció de la Comunitat. L’esment especial que hem rebut és un reconeixement al treball i esforç per a consolidar un esdeveniment mariner que és referent a nivell nacional i internacional i que ens posiciona estratègicament com a destinació turística.

*Alcaldessa de Castelló