Unes festes per a recordar

Fa uns dies que van acabar les festes patronals d’Almenara 2022, les festes del retorn després de la pandèmia. La nostra intenció ha sigut fer unes celebracions variades per a tots els públics per a que les veïns i veïnes pogueren desconnectar uns dies i passar-ho d’allò més bé i esperem que així haja sigut. Per això, el primer que vull fer és agrair al poble d’Almenara la seua participació i assistència en cada un dels nombrosos actes que s’han realitzat.

A mode d’eixemple, entre les nombroses qüestions a destacar dir que hem tingut unes festes solidàries, on s’han recaptat en el multitudinari sopar de les calderes prop de 5.000 euros per a la Federació de Salut Mental de la Comunitat Valenciana. També dir que més de 2.000 persones omplien la carpa el dia de les Quintes amb les paelles, i qué dir del musical de Gisela amb la grandíssima banda de música d’Almenara, que malgrat la pluja i el canvi d’ubicació, va ser tot un èxit, tant de públic com també musical, on la banda d’Almenara va demostrar que és del milloret que hi ha. També hem vist com les novetats han agradat a la gent, com és el cas del Xupinasso.

Hem tingut unes festes accessibles, facilitant que les persones amb mobilitat reduïda pogueren arribar al Terraet, i de fet allí han estat mirant les exhibicions taurines, que per cert, han omplit els nostres carrers i cadafals de gom a gom. A més, la Fira d’Atraccions ha tornat a ser inclusiva apagant les llums i la música una hora diària per als xiquets i xiquetes autistes, però a més, ha sigut una fira sense imatges sexistes.

També hem vist als principals actes lúdics un punt violeta amb les agents de la Policia Local per a informar, prevenir i ajudar. I hem vist com han baixat enguany les baralles, assistències mèdiques, actes vandàlics i molèsties ocasionades pels casals, així com un increment policial tant als actes com en els serveis preventius.

I tot açò ha sigut gràcies en primer lloc a tot el poble, a la regidoria de Festes amb Débora Marín al front, al personal de l’Ajuntament i de les altres regidories que han participat, a tota la gent que ha ajudat, a la brigada d’obres, serveis i neteja, Policia Local, Protecció Civil, col·laboradors taurins, la nostra Parròquia, associacions locals, comerços, a les penyes, als quintos i quintes dels 27 anys, i com no, als quintos i quintes 2022, que per fi, han pogut viure les seues fetes. A tots i totes, moltíssimes gràcies! H

*Alcaldessa d’Almenara