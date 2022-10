Beat Joan Pau I

El 4 de setembre el papa Francesc va beatificar a Joan Pau I, que va succeir en la seu de Pere a sant Pau VI i va ser l’antecessor de sant Joan Pau II. Com tots sabem, el seu pontificat ha sigut un dels més curts de la història de l’Església: als 33 dies d’haver sigut elegit papa va morir inesperadament. Malgrat aquesta brevetat, ha quedat d’ell la imatge d’un papa que en la seua mirada reflectia la bondat de Déu i en els seus ensenyaments la senzillesa del missatge evangèlic. No és d’estranyar que els qui el recordem guardem un grat record de la seua persona. En ell es fa realitat l’afirmació que trobem en la primera carta de sant Pere i en la de sant Jaume: «Déu resisteix als orgullosos, però dona als humils la seva gràcia» (1Pe 5, 5; St 4, 6). En l’audiència general del 6 de setembre de 1978 va parlar de la humilitat: «El Senyor ha recomanat tant d’ésser humils! Fins i tot si heu fet coses grans, digueu: servents inútils som. En canvi, la tendència de tots nosaltres és més aviat el contrari: posar-se en primera fila.umils, humils: és la virtut cristiana que a tots toca».

No va poder dur a terme cap programa pastoral ni cap pla de reforma de l’Església, però en el seu somriure es percebia l’alegria de l’Evangeli i en la seua mirada es veia la bondat de Déu que es reflecteix en el rostre dels seus amics. No va escriure encícliques ni altres documents doctrinals que hagen passat a la història del magisteri, com havien fet els seus predecessors i ho farien els papes que el van seguir; però en les seues catequesis i homilies es captava una autenticitat que els qui les escoltaven o les llegien percebien l’essencial de l’Evangeli i se sentien animats a fer el bé. Amb un llenguatge planer exhortava a mirar amb ulls de bondat el món. En l’àngelus del 3 de setembre va dir: «el món va malament perquè hi ha més batalles que oracions. Procurem que hi haja més oracions i menys batalles». Que ell ens ajude a no oblidar que la vertadera grandesa de les persones està en la humilitat.

*Bisbe de Tortosa