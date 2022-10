Bon 9 d’Octubre

Hui celebrem el dia de les valencianes i els valencians i ho farem com sempre, tot recorrent els carrers del Cap i Casal. Però enguany és inevitable pensar en les eleccions del proper mes de maig, que seran decisives per a valencianes i valencians. Està en joc poder seguir amb les persones en el centre de les polítiques. En l’àmbit local, a Vila-real, poden suposar l’oportunitat d’impulsar una nova manera de fer les coses, més eficient, resolutiva i amable.

Els darrers anys de majoria absoluta han fet del nostre poble una mostra de pamflet i colp de puny, perquè les solucions als problemes quotidians no arriben, l’IBI puja, la brutícia s’acumula als carrers i un dia que plou continua sent una odissea, per no mencionar el tracte que hem rebut durant la legislatura. Els ciutadans de Vila-real volen resoldre el que li preocupa, no disputes gratuïtes que no aporten res i confonen a un electorat exigent i inconformista. Coneixem la destrossa econòmica, però no podem acceptar eternament que tot siga culpa del Partit Popular. Han passat 11 anys des què eixa foscor va acabar. És el moment d’establir un pla d’acció amb polítiques transformadores que permeten a vila-realencs i vila-realenques gaudir d’una vida millor. No podem passar-nos mesos sense biblioteca. No podem tindre una EPA enclaustrada en una 4ª planta d’un vell edifici. No podem tardar més d’any i mig en facilitar terrenys per a infraestructures. Les clavegueres han d’estar netes quan venen pluges, i si s’anuncia una data per a la construcció d’un centre de salut, s’ha de respectar.

La flama del Correllengua ha estat esta setmana a Vila-real per reivindicar la nostra llengua. Hui, pel 9 d’Octubre, seguim celebrant la nostra identitat com a poble i fem-nos respectar.

*Portaveu de Compromís per Vila-real