La Història de Borriana

Borriana va celebrar el 9 d’Octubre recordant la seua història. Els seus orígens i avantpassats, amb una mirada diferent a la que s’ha estat acostumat fins al moment. Deixant el text corregut a un costat, presentant la primera història en còmic d’una ciutat.

I és que cada volta és més comuna la utilització de nous suports i recursos per a la divulgació de la Història i de les matèries més relacionades amb les Humanitats i les Ciències Socials dirigits al gran públic, i en especial, a la joventut. Contar la història de la nostra ciutat mitjançant un d’eixos nous suports com és la història gràfica era un gran repte que Borriana devia realitzar, i ahir vam donar un pas important amb la presentació del primer volum d’Història de Borriana.

De la mà de Pedro Cifuentes, borrianenc, i un dels principals historietistes en l’àmbit estatal, especialitzat en la divulgació de la història, l’art i les ciències socials, tant als seus còmics com a les aules del nostre institut Jaume I. Convertint-se en un dels referents com artista gràfic en història de tot l’estat, s’ha creat un projecte amb el guió de l’historiador de l’art borrianenc i amant de la seua ciutat, Vicent Perarnau, per arribar a tindre la segona història lineal de Borriana publicada fins ara, i una obra de referència per als joves que volen iniciar-se en el coneixement de la història, i de la seua ciutat.

Seria un pas molt important que a partir de la lectura d’aquesta Història de Borriana en còmic, sorgisquen inquietuds que conviden als lectors i lectores a continuar llegint, i preguntar-se sobre el passat de la seua ciutat, i el que és més important, que puguen projectar eixos nous coneixements i eixe estudi del passat per a millorar el futur, del que elles i ells en presentaran la part més activa. Tot allò de recordar el passat, per que no torne a passar, sinó per millorar-lo més que mai.

El llibre, que ja està al carrer, és el primer dels dos volums en què s’ha plantejat aquesta nova Història de Borriana, centrada en la divulgació més que en l’erudició, i que marcarà una fita sense precedents en les publicacions històriques locals.

Calia aprofitar les oportunitats, i tenir al nostre abast aquesta avinentesa de mostrar la història de la nostra ciutat amb el còmic com a protagonista, no la podíem deixar perdre. No podíem deixar passar l’oportunitat de fer coincidir dos borrianencs que han creat un llibre per a recordar. Ara cal gaudir de la lectura, de saber més, de la nostra Borriana.

*Regidor de Cultura, Patrimoni, Normalització i Agricultura de Borriana