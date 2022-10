Impostos i impostors

És costum de les dretes proposar solucions màgiques i senzilles a problemes complexos. Propostes que, per enganyoses que siguen, aconsegueixen a sovint marcar agenda política. Prova d’això és, per exemple, haver encetat una carrera per abaixar impostos. I cal admetre-ho, la proposta, encara que siga un parany, és el ganxo perfecte.

Ho compra tot el món, principalment perquè les dretes amaguen la lletra xicoteta. Ells parlen d’abaixar(-se) els impostos, però abaixen només els de les persones riques i privilegiades. i és que en el seu model, les classes populars segueixen pagant, però això ells s’ho callen. Ells parlen d’abaixar (-se) impostos i obliden dir d’on han d’eixir els diners per pagar els serveis públics que tanta falta fan: no volem una sanitat pública de qualitat que ens atenga bé quan anem al metge? No volem que els nostres fills i nets tinguen els millors recursos per educar-nos? Ells parlen d’abaixar (-se) impostos oblidant que les principals pujades impositives les va fer el PP. I oculten que des del Botànic s’han reduït taxes i despeses que ells van inventar. No és baixar impostos eliminar el copagament sanitari? No millora la vida de les famílies Xarxa Llibres? No facilitem la vida a les persones incrementant les beques menjador o baixant les taxes universitàries? Quin pitjor impost n’hi ha que pagar els peatges de l’AP-7 que hem aconseguit llevar? Què millor que impulsar bonificacions pels qui resideixen en pobles en risc de despoblament? Mentre ells parlen d’abaixar impostos als privilegiats, nosaltres parlem d’una fiscalitat progressiva, on classes mitjanes i treballadores paguen menys i tinguen garantits drets i serveis públics. *Diputat de Compromís a les Corts