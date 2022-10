Últimamente parece que el gran problema que existe en España es ver quién baja más los impuestos. Pero no coinciden los que se plantean desde el gobierno central y las comunidades gobernadas por el PP, ni de algunas (como la Comunitat Valenciana), gobernadas por el PSOE.

Antes que nada, deberíamos valorar lo que representa la bajada de impuestos, teniendo en cuenta que en principio a todos nos apetece pagar menos, pero que no repercuta en servicios básicos como la sanidad, educación, servicios sociales…, que por cierto en Castellón estamos por debajo de la media, tanto a nivel estatal como autonómico. Solo faltaría empeorar.

La propuesta del gobierno central no suena mal, «que pague más quien más tiene». Algo lógico por otra parte. Salvo en España. Aquí la batalla se centra en eliminar el impuesto de patrimonio, que afecta, mayoritariamente, a las grandes fortunas. Y quien abandera esa propuesta dice que beneficia a la clase trabajadora. Y se queda tan ancho. Igual que Ayuso, cuando dice que la «clase media» son los que ganan más de cien mil euros al año. Evidentemente, ninguna de las dos afirmaciones se corresponden con la realidad de nuestro país.

Lo curioso, o no tanto, es la postura de la patronal, que se posiciona mucho más de lo que debería. Y me refiero a su ausencia en los foros donde se tienen que tratar los incrementos relacionados con la negociación colectiva, a nivel estatal y local. Le interesa más defender la postura de eliminar el impuesto de patrimonio, ya que les afecta a casi todos sus miembros, y ya van de la mano de los que, ideológicamente, coinciden. No hay más que recordar que tras el acuerdo sobre la Reforma Laboral suscrita por CEOE, UGT y CCOO, junto con el Gobierno, el señor Garamendi sufrió las críticas de un sector de su organización, y del PP, que no entendían cómo se podía acordar nada con este gobierno y los sindicatos. A las pruebas nos remitimos que el acuerdo fue beneficioso para empresas y trabajadores. Pero con ese toque, la CEOE ya tiene claro lo que tiene que hacer. De hecho todo el mundo vio cómo le proponía al sr. Casado encerrarse en una habitación de hotel y limar asperezas. En plan de broma… claro.

Centrándonos en el tema de la situación de los convenios que se deberían de haber negociado, vemos la negativa de la patronal a incrementar los salarios para poder mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, ya que no están dispuestos a incluir cláusulas de revisión salarial en caso de desviación del IPC sobre lo pactado. De hecho, el año pasado ya hubo una pérdida de poder adquisitivo, de más del 1,5%, en todos aquellos convenios que no tenían cláusula de revisión. Y desde UGT decimos que ¡ya está bien! Ya vale que siempre sean los trabajadores y trabajadoras los que tengan que asumir las consecuencias, en empleo y salarios, cuando vienen mal dadas. Y somos conscientes que la situación es mala para todos, pero al final lo pagan los de siempre. Tenemos el ejemplo de la crisis del 2008-2012, cuando los trabajadores y trabajadoras tuvieron una pérdida retributiva que arrastraron años, mientras las empresas aumentaron sus beneficios sustancialmente. Beneficios de los cuales no hicieron partícipes al personal obrero, pero cuando la situación es mala, enseguida giran la mirada hacia los trabajadores.

Fórmulas hay, lo hemos demostrado, pero falta voluntad por parte de la patronal de llegar a acuerdos que no contemplen pérdida de poder adquisitivo, aunque ello represente menores beneficios, pero conforme he apuntado anteriormente, la situación es mala para todo el mundo, y las empresas pueden, y de hecho lo han hecho, incrementar los precios, los salarios no.

Por todo lo anterior, desde UGT, conjuntamente con CCOO, se ha programado un plan de movilizaciones que dieron comienzo el 7 de octubre para exigir a la patronal que se siente a negociar. No vamos a admitir más pérdida de poder adquisitivo.

*Secretario General UGT de Comarques de Castelló