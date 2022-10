Orgullo de Policía Local

Hace unos días celebramos en la Vall la festividad de San Miguel, patrón de la Policía Local y motivo por el cual organizamos un acto oficial para felicitar públicamente y reconocer a agentes y personas civiles que han realizado acciones destacadas de servicio público. Además este año ha coincidido con el 120 aniversario de la Policía Local de la Vall d’Uixó. Un motivo más de orgullo.

Las felicitaciones públicas han sido para el oficial Francisco Miguel García por la implantación y seguimiento del sistema Coordcom; y para el oficial Martí Guillem y el agente Sergio Izquierdo por su actuación en el seguimiento, persecución y detención de una persona. Y también han recibido este reconocimiento Yeremi Mangriñán, un niño de 11 años que colaboró en la protección de bienes públicos de su colegio y favoreció su reparación por quienes los habían dañado; y también Saray Albiar, una vecina de la ciudad que colaboró en esclarecer unos hechos de carácter delictivo.

La Policía Local de la Vall d’Uixó tiene una plantilla unida, formada y profesional, que pasa por sus mejores momentos. Están 24 horas y 365 días al año al servicio de la ciudadanía, aunque muchas veces sea un trabajo que pasa desapercibido o no se le da el valor que tiene. Pero he visto a estos agentes llamar a las familias de personas que han sufrido un accidente para preocuparse por su evolución, implicándose más allá de hacer un informe para un atestado. Los he visto llorar cuando desgraciadamente la vida de un niño pendía de un hilo. Son personas con corazón, que se creen su trabajo y se desviven por el servicio público en favor de las personas.

También el Día de la Policía fue un día para poner deberes para el próximo año. En primer lugar, tolerancia cero con la violencia de género, en colaboración con la Guardia Civil. En segundo lugar, cumplimiento de la ordenanza que no permite sacar voluminosos (trastos) a la vía pública para evitar la suciedad en la calle. En tercer lugar, dar solución al problema del vandalismo en determinados colegios fuera del horario escolar, algo que nos ha recordado Yeremi que es una necesidad con su valiente actuación.

Mi agradecimiento también a los condecorados con la Cruz al Mérito de la Policía Local con distintivo blanco por su trayectoria en el año de su jubilación, a Herminio Porcar, Manuel Alcázar y Félix Martín. Y al teniente de la Guardia Civil Raúl Bel y al Brigada de la Guardia Civil José Luis Real, por su colaboración destacada con la Policía Local, sobre todo en cuanto a la coordinación.

Este acto sirvió además para dar la bienvenida a los nuevos agentes que se han incorporado a la Policía Local para prestar servicio a los valleros y valleras: Manuel Domingo, Vanessa de Oses, Cristian Ramos, Raquel Beltrán, Roberto Redondo, Álvaro Navarro y Jaume Andrés.

Estos días ya están en la calle, para atender cualquier necesidad que pueda surgirle a la ciudadanía y también haciendo labores de refuerzo en las fiestas, que estos días son protagonistas de lo que pasa en nuestra ciudad.

*Alcaldesa de la Vall d’Uixó