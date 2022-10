Sí, així són els pressupostos generals de l’estat 2023 per la Comunitat Valenciana i en especial per a la nostra província de Castelló.

La presentació de l’esborrany de pressupostos generals de l’estat, per a l’any que ve, podem dir que no ha sigut un bon regal per commemorar el passat 9 d’Octubre, sinó més bé el contrari.

Són roïns per la comunitat perquè són ben roïns per Alacant i per Castelló. Alacant, un any més, torna a ser la província d’Espanya que menys rep per habitant i la pitjor xifra de la seua història, rep inclús menys que Castelló en termes absoluts. Castelló rebrà 169 milions mentre que Alacant apenes 160.

I si entrem en detall: 78 milions aniran destinats a Adif i 29 al Port de Castelló, o siga que la resta de la província rep tan sols 90 milions d’euros.

Però és que la xifra total, els 169 milions que rebrà Castelló d’aquests pressupostos, són un 14% inferior als que va rebre en 2022 i un 30% menys que el que ens van pressupostar en 2021, o siga que any rere any Pedro Sánchez destina menys diners a la nostra província i per això dic que els pressupostos del PSOE i de Podem per la Comunitat i en especial per Castelló són uns pressupostos maltractadors.

Molt lluny dels pressupostos que el Partit Popular va destinar en l’any 2004 a la nostra província, és a dir, un total de 282 milions d’euros, la qual cosa suposa un 67% superior a la xifra actual.

I per altra banda, es torna a ignorar la demanda d’una partida específica destinada a l’estratègia de regeneració del litoral al sud de Castelló, els espigons. Mentre l’estimació de l’import per portar endavant l’estratègia de Castelló i València ronda uns 200 milions d’euros, els pressupostos 2023 dissenyats pel PSOE i Podem no destinen ni 70 milions per a tot el litoral espanyol, clarament es veu que no volen fer espigons, i menys encara si es tracta de la costa de la Comunitat Valenciana.

Per tot l’anterior es pot dir clarament que els pressupostos 2023 són uns pressupostos maltractadors amb la nostra província, amb una xifra que disminueix per segon any consecutiu i amb un oblit, un any més, d’una necessitat que ja no és sols al sud de la província sinó a tot el nostre litoral, la regeneració amb els espigons.

*Alcalde de Moncofa