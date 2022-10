Que vuelva Messi

Si pensáis que estáis teniendo un mal día, pensad en mi amigo Ripo, que llamó Leo a su hijo en honor a Leo Messi y su hijo se le ha hecho del Madrid ahora, el colmo de los colmos para alguien del Barcelona. Ripo es por supuesto uno de los que apoya un hipotético regreso de Messi al Barça y podría encabezar incluso un reivindicativo movimiento generacional: el de los padres culés que ven cómo sus hijos les piden la camiseta blanca de Benzema después de la última Copa de Europa y necesitan un truco de magia de manera desesperada. Recuperar a todos esos niños que coquetean con las malas influencias –piensa Ripo- sería el último gran servicio de Messi para el Barcelona.

El asunto no es sencillo. Nadie quiere que su hijo crezca pensando que está en manos de un fanático, pero si eres del Barça tampoco es cuestión de pagar alegremente la manutención de un muchacho que se va a la cama canturreando ‘Hala Madrid y nada más’, o que baila como Vinicius mientras se pone el pijama. Otro amigo, Meliá, ha ideado un recurso audaz asido a la nostalgia: le enseña a su hijo en Youtube vídeos del Barça de Guardiola con la esperanza de enderezarlo a tiempo porque observa que crece en similares circunstancias, pasando del Barcelona. De hecho, como mal menor y medida de acercamiento, el año pasado le compró la camiseta de Messi del PSG. Al menos así se está acostumbrando a la misma tonalidad cromática.

A la mayoría de mis amigos del Barça les gustaría que sus hijos pequeños vieran a Messi jugar en el Barcelona, simplemente por poder compartir un recuerdo feliz en primera persona. Es algo bonito, sin duda y sobre el papel, pero el problema es que a veces eso no funciona. El problema es que a veces la segunda oportunidad sale mal, y si sale mal se ensucia el recuerdo y también el aquí y el ahora. En verano le enseñé a mi hijo unos tazos que aparecieron por casa. Le dije que era divertidísimo jugar a los tazos, le expliqué el funcionamiento y probamos. A los dos minutos, mi hijo me miró con cara de tremendo asco y preguntó si podíamos jugar a alguna otra cosa. Estas cosas pasan, lo sabemos todos, y el regreso de Messi tiene este peligro en contra. A favor probablemente tenga otra lanza: a diferencia de los tazos, Messi no es una moda.

Sea como fuere, por si no es capaz de mantener la ilusión con el presente, el Barça ya ha fabricado otro anhelo de altura para la próxima temporada. Mientras tanto, la pasada semana, tras el inexplicable no penalti de Milan y la derrota ante el Inter en Champions, Xavi mostró en los medios su indignación con el colegiado. No tardaron en recordarle al entrenador del Barcelona que hace menos de un año, tras otro inexplicable no penalti de Piqué en Vila-real y la victoria culé en La Cerámica, dijo que nunca hablaría de los árbitros. Yo qué sé: queda feo y es un fallo, pero no seré yo quien se lo reproche con aire severo. No seré yo quien pida coherencia ni a Xavi ni a nadie. Yo, que cada noche me prometo a mí mismo que no me levantaré de la cama para dar mordiscos a un troncho de fuet, y luego ahí estoy, siempre puntual, abatido y hambriento, sentado en la cocina a oscuras, saboreando en silencio ese manjar ancestral de madrugada. Xavi, no pasa nada.