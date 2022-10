Fira i calderes avui a Borriana

Coincidint amb la festa de la Mare de Déu del Pilar, avui a Borriana se celebra la festivitat de l’Eccehomo, on tornen a la ciutat en tota la seua plenitud les tradicions com la popular Fira de l’Eccehomo, al mateix camí de l’ermita, o la visita a l’ermita.

Com a alcaldessa, convide tant al veïnat de la ciutat com als dels municipis i ciutats pròximes a participar de les tradicions i celebracions que ofereix Borriana durant aquesta festivitat, perquè les visquen, hi participen i les senten com a pròpies. De totes elles, aconselle fer una volteta per la fira de camí a l’ermita, que enguany comptarà amb 67 parades de venta no sedentària de tota classe de productes i també, per què no, gaudir de la fira d’atraccions instal·lada a l’entrada del camí.

La tradició era visitar l’ermita i passar-hi uns moments demanant o agraint la intercessió de la figura de l’Eccehomo. Una ermita, que roman oberta cada divendres de l’any, que acull la fira anual cada 12 d’octubre. La visita a l’ermita, a través de la fira, és una tradició de fe i devoció que va començar després de la troballa, el 12 d’octubre de 1787, en la partida del Rovellat de Borriana, en les terres sobre les quals s’assenta l’ermita, d’una imatge de pedra en la qual es representa Crist rebutjat i condemnat per Ponç Pilat. Ja en 1975 va tindre lloc la benedicció de l’ermita, a la qual peregrinen des de fa molt de temps nombrosos veïns i veïnes de la localitat cada divendres, perquè es complisquen les pregàries.

Omplia l’ermita de figuretes

És curiosa, si més no, la pràctica de molts fidels a l’ermita, d’oferir exvots de cera que representen la part del cos per la qual han demanat curacions o per a ells o per als seus familiars. Aquesta pràctica, fins fa una dècada omplia l’ermita de figuretes amuntegades que li conferien un aspecte fosc i ombrívol. Hui en dia l’estada només es una mostra testimonial d’allò que fou fa molt de temps.

El dia de l’Eccehomo, el 12 d’octubre, la tradició imposa la caldera com a plat principal per a dinar amb els amics i familiars. Aquest dia, també forma part de la tradició antiga preparar un guisat, la caldera, que es caracteritza pels ingredients principals, carn de porc i arròs. Les calderes antigament reunien molt de veïnat i es feien a les alqueries i als carrers i es repartien entre el veïnat. Aquesta tradició ve dels temps en què s’oferia aquest menjar de manera altruista per complir promeses a l’Eccehomo. Durant molts anys particulars o entitats organitzaven calderes populars a les quals acudien molts veïns i veïnes de Borriana, ara, les calderes s’han convertit en una cosa més privada i també s’ha estés al món de les falles.

Avui, celebrar i gaudir de la festa i les tradicions de la fira i de les calderes ens transmeten vida, perquè allò que vam ser els borrianencs, perviu en la festa, en les tradicions...

Alcaldessa de Borriana