¿Cómo que no hay?

Desde hace unas semanas estoy teniendo la suerte de reunirme con muchos de los empresarios valencianos que trabajan para que nuestra Comunitat aproveche el momento económico en el que nos encontramos. Sí, porque, aunque estemos pasando el grave problema de la energía dependiente del gas y otros factores negativos, estos empresarios todavía creen que el futuro va a ser bueno para los valencianos.

Sin embargo, uno de los mensajes que vengo escuchando de forma reiterada es que no hay suelo para poder construir, ni viviendas ni industrias. Y esto no es así. Ni muchísimo menos. Existe suelo clasificado y calificado como residencial e industrial para aburrir. Lo que ocurre es que, en muchos casos no está urbanizado. Es decir, no es el suelo finalista al que solo le falta de otorgar licencia. Y ya está.

Recordaréis que entre el 2000 y el 2007, los agentes urbanizadores nos urbanizaron grandes superficies que, todavía están por edificar. Tanto de polígonos industriales como de barrios enteros residenciales.

Me da que lo que quieren los promotores es suelo ya urbanizado, pero situado en otros sitios. Por ejemplo, en el centro de la ciudad.

Lo que ocurre es que desde 2007 hasta hoy los ayuntamientos y los urbanizadores han dejado de urbanizar. Pero los que en realidad necesitan ese suelo finalista tampoco ponen encima de la mesa proyectos de edificación y urbanización, solucionando así la falta de materia prima. Ni tampoco los ayuntamientos ponen en marcha programas de edificación y rehabilitación forzosa. Porque por lo visto el problema de la vivienda sigue estando ahí y el del suelo industrial para crear puestos de trabajo también.

Urbanista