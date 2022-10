Fa unes setmanes, Mediterráneo publicava la notícia: la pescateria de Mónica tancava després de 40 anys de servei. Ràpidament, per diferents xarxes socials m’arribava i compartíem la notícia la gent del barri, doncs la pescateria de baix de casa, primer de Santi i després de Mónica, la seua filla, forma part del paisatge de les nostres vides.

Jo no ho recorde, perquè tindria entre dos o tres anys, però la meua mare m’ho ha explicat. Quan ens vam mudar del carrer Ros d’Ursinos a Alcalde Tàrrega, baix de casa ja hi havia una pescateria. Els amos van durar poc, i al no res, Santi i Tica van agafar la pescateria, i des d’eixe moment, fins ara, quan explicava a la gent on vivia sempre deia que dalt de la pescateria de Santi, o segons l’edat i gust musical de l’interlocutor, dalt del Ricoamor.

Mónica explica en l’entrevista que li fan, que les seues clientes són com família, i crec que no ho pot definir millor. Jo no puc entendre la meua història sense eixe fet quotidià i rutinari, de trobar a Mónica descarregant el peix que acabava de comprar en la llotja, passada la mitja vesprada. Era a última hora, quan les clientes s’amuntegaven en eixe espai xicotet per comprar el peix fresc, el peix del Grau que acabava d’arribar. Passaves i sempre podies reconèixer alguna cara coneguda, com Tònica, la mare del meu amic Vicent, que era clienta habitual.

De xicotet, entrar a la pescateria sempre era un moment per obrir ben els ulls, observant els diferents tipus de peix que hi havia sobre els caixons blaus i llargs on els carregaven. Estic convençut, que tant Tica com Santi eren conscients de la fascinació que ens suposaven aquelles boques obertes, ulls grans, brànquies i tentacles, perquè sempre feien moure alguna galera que encara estava viva i somreien mentre la miràvem quasi hipnotitzats. El que no sé si sabrien és com ens al·lucinaven els dos pòsters que tenien de la Generalitat Valenciana, on estaven dibuixats els peixos de mar i de riu, respectivament amb els seus noms, i que jo si haguera pogut me’ls hauria emportat a casa per estudiar-los amb deteniment.

Matant els barris

Mónica diu a la seua entrevista que s’estan matant els barris, i un no pot evitar pensar que té raó. Al meu barri hi havia tres pescateries, ara ja no, i això vulguem o no, ens empobreix a tots un poc. Perquè el nostre teixit productiu és principalment de pimes i autònoms, perquè Castelló és, encara, una ciutat de comerciants, i perquè el comerç als barris no sols genera vida i benestar, sinó que construeix la nostra xarxa de proximitat. Són aquests comerços qui van tenir cura durant la pandèmia de la gent amb més dificultats i riscos, arribant fins i tot a portar el menjar a casa a la gent gran, si és que feia falta. I això ens ha de fer reflexionar si la política d’afavorir grans superfícies realment ens ix a compte.

Mónica diu que la seua clientela és com la família, i crec que és de justícia i crec que parle en nom de la clientela, si dic que elles també ho són per nosaltres, Santi, Tica, Mónica i Olga, a la que totes i tots recordem amb el seu etern somriure amable en el rostre, que sols podies respondre amb altre somriure. Amb la baixada d’aquesta persiana, Castelló i el nostre barri, perden més que una pescateria.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló