Uns pressupostos per a la majoria

És part de l’ADN socialista. Els avanços més importants en educació, sanitat, serveis socials, Igualtat, pensions, polítiques d’ocupació i inclusives... han vingut sempre de la mà de governs socialistes i no és casualitat. Enfortir l’Estat del benestar és el nostre tret distintiu, com el del Partit Popular és traure les tisores i retallar en totes aquestes matèries quan governa. Qüestió de prioritats.

L’Executiu de Pedro Sánchez ha tornat a demostrar que el Partit Socialista està on ha d’estar, al costat de la ciutadania, especialment de les classes mitjanes i treballadores. Les conseqüències de la crisi que estem travessant, derivada de la guerra a Ucraïna, només es poden afrontar des de la necessària visió de l’Estat social i la utilització en la direcció correcta de la seua principal eina, el pressupost, amb l’impuls d’un creixement econòmic no excloent.

No pot haver-hi justícia social sense justícia fiscal i els Pressupostos Generals de l’Estat per a 2023 incorporen la major partida de despesa social de la història i un rècord en ingressos per tal d’oferir estabilitat i combatre els efectes de la inflació, perquè ningú es quede arrere.

Uns comptes amb mirada social que afecten molt positivament i de manera directa a l’economia de la gent i que suposen un antídot en forma de mesures que reforçaran l’Estat del benestar a través de matèries clau com la sanitat, l’educació, la dependència o la protecció a la desocupació, que garantiran el poder adquisitiu dels pensionistes, que pujaran l’Ingrés Vital Mínim, que milloraran les condicions laborals i salarials dels empleats públics...

Oportunitat de futur

Aquestes mesures representaran una oportunitat de futur per a milers de famílies de la nostra província. 135.000 pensionistes es beneficaran d’un augment del 8,5% en les seues retribucions.

Així mateix, és important l’esforç inversor amb projectes com el Corredor Mediterrani (77 milions d’euros), la millora del port de Castelló (30 milions d’euros) i la prolongació de l’N-32. Inversions que suposen un impuls per al creixement i el desenvolupament industrial d’aquesta província i que ens ajudaran a atraure més empreses i a crear més llocs de treball.

D’altra banda, a la província de Castelló s’estan duent a terme projectes que, tot i que no apareixen directament en els pressupostos generals, continuen avant. Un exemple és la regeneració del front litoral en les zones de Xilxes, amb 3,8 milions d’euros, en les marines de Nules, amb 4,9 milions, i a Moncofa, amb més de 8 milions. Així com l’inici dels projectes a Almassora i Borriana. En definitiva, s’està fent una aposta de llarg recorregut per a assegurar el futur de les nostres comarques.

Encara que les circumstàncies són dures, comptem amb un Executiu que pensa en la gent, en la majoria, amb uns pressupostos que compleixen amb els principis de prudència, responsabilitat fiscal, justícia social, modernització i eficiència econòmica.

No, no és el mateix. Tot això no seria possible amb el model del Partit Popular, de privatització dels serveis públics i baixades indiscriminades d’impostos als més rics del país. Ací radica la principal diferència entre el PSOE i el PP, mentre nosaltres pensem en la ciutadania, ells pensen en els poderosos. El seu objectiu és que cadascú, en funció de la seua cartera, puga fer front als problemes. Això, especialment en temps difícils com els que estem vivint, seria, senzillament, insuportable.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló