L’exemple de Paulo Freire

En aquest espai d’opinió, hui volguera destacar la important funció educativa i social que realitzen els centres formatius de persones adultes, recordar com han passat i patit la pandèmia i en el cas d’Almenara, com van recuperant l’assistència als cursos i la confiança, especialment de la gent major en les activitats que proposen.

El Centre de Formació de Persones Adultes Paulo Freire d’Almenara és tot un referent educatiu, no només a Almenara, sinó per a més localitats de la Plana Baixa així com del Camp de Morvedre, ja que acull veïns i veïnes que venen al nostre poble a realitzar allí els cursos i tallers que es proposen en les dues vessants que s’ofereixen, la formació reglada, de caràcter oficial, per a traure’s titulacions i d’altra formada per talleres i activitats d’un caràcter més lúdic i cultural.

Aquestos centres, com és el nostre cas, ofereixen la possibilitat de traure’s el títol d’ESO, estudiar idiomes com el valencià o l’anglès, sense perdre de vista la informàtica i la tecnologia. A més, la gent major, que ja ha tornat després de ser el grup més vulnerable durant la pandèmia, també poden fer cursos de lectoescriptura i de memòria.

El Centre FPA Paulo Freire a més també ofereix una vesant integradora que m’agradaria destacar. És tracta d’acostar l’espanyol als estrangers, qüestió que facilita la seua integració social. Enguany hi ha dos grups, destacant una important presència d’ucraïnesos i ucraïneses.

L’oci i temps lliure

Junt a aquestos aspectes formatius, també estan els cursos i tallers més vinculats a l’oci i temps lliure com per exemple pintura, guitarra i ukelele, taller de veu, costura creativa, restauració de mobles, zumba, ioga, pilates o funky hip hop per als menuts, que són només un exemple de la variada proposta.

Aquesta funció educativa i social del Centre FPA Paulo Freire, amb Juan Pedro Navarro al front recull els fruits del bon treball realitzat amb unes xifres de matrícula que en tant sols 15 dies han superat les d’abans de la pandèmia, ja que prop de 400 persones ja formen part de la gran família educativa i social del Paulo Freire, família que seguirà creixent amb les propostes de tot el curs.

I per això, no podem més que seguir recolzant i felicitant des de l’Ajuntament d’Almenara al Centre FPA Paulo Freire per la gran tasca social i educativa que fa i seguirà fent. Eixa és la nostra funció, i seguirem realitzant-la, com sempre. Enhorabona!

Alcaldessa d’Almenara