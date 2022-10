Un colegio es más que un edificio

No pasa desapercibido para nadie el impresionante aumento de precios en el sector de la construcción que vivimos hoy. Diversas circunstancias han confluido creando una situación que nadie vio venir o, por lo menos, no con esta gravedad: falta de suministros tras la pandemia, guerra de Ucrania y crisis energética. Todo se ha combinado y ha dado lugar a que obras que se venían proyectando desde hace tiempo tengan los precios desfasados. Es decir, que el precio de los materiales que figuraban en el proyecto ya no se corresponden con la realidad del mercado actual.

Es lo que ha pasado con la ampliación del CEIP La Mola de Alcossebre, a través del Plan Edificant. Esta situación no se vive solo en nuestro municipio. Pasa en la mayoría de los proyectos. Un ejemplo es la ciudad de Valencia, con nueve edificios educativos que no se han podido comenzar a construir. Los Ayuntamientos somos los que nos hacemos cargo de la tramitación de estos proyectos pero la administración que tiene la competencia y quien paga es la Generalitat y el problema es que el Plan Edificant no había previsto ninguna fórmula para actualizar los precios directamente, aumentar la dotación económica para los Ayuntamientos y que, así, el inicio de las obras no se retrase. Una vez declarada desierta la adjudicación de las obras, ahora como Ayuntamiento nos toca iniciar un proceso que no sabemos el tiempo que se dilatará porque por mucho que nuestro consistorio presente rápidamente cómo queda el proyecto con los precios actualizados, es la Conselleria quien tiene la última palabra y quien ha de aumentar el presupuesto para que la obra pueda adjudicarse y comenzar.

Sabemos que, en otro tipo de obras, el aumento de presupuesto se hace más rápido. Por eso, mi petición es clara: las infraestructuras educativas son básicas, los colegios no son solo un edificio. Son el espacio en el que nuestros niños y niñas pasan la mayor parte del tiempo y son sinónimo de más medios para su educación. Así que le pido a la Generalitat que adelante al máximo los plazos, que invente fórmulas para que el dinero esté ya preparado, lo que haga falta para que las obras que estaban a punto de comenzar no se demoren y que nuestra comunidad educativa no tenga que esperar más. Nada me gustaría más que acabar el año adjudicando la obra y que, en este camino, se vea ya la luz al final del túnel y la ampliación del CEIP La Mola sea realidad.

*Alcalde de Alcalà-Alcossebre