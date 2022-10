Enmendando solos los presupuestos

Estos días estamos trabajando desde el PP de Castellón para formular enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado que Pedro Sánchez y sus socios han previsto para 2023. Y tenemos mucho trabajo, porque nos dejan fuera en prácticamente todas las necesidades que tiene nuestra provincia.

Desde los socialistas de aquí nos critican las reivindicaciones diciendo que son de «asfalto». No es verdad. La más importante de nuestras demandas este año será la de un programa de ayudas para el sector cerámico. Ya la incluimos el año pasado. Tal vez si se hubiera aprobado entonces no sería ahora tan urgente volverlo a pedir, y de mucha mayor cuantía. Lo que exigimos no son inversiones, son oportunidades para los castellonenses.

Porque desde el Partido Popular siempre hemos defendido que la mejor protección social es que se cree empleo. La gente que puede trabajar y ganarse la vida en condiciones no necesita protección social. Al contrario, está en condiciones de contribuir a prestarla.

Por eso las inversiones que necesitamos son necesarias. No porque queramos tener lo mejor, que también. Sino porque son garantía de futuro, de empleo, de oportunidades y, por tanto, de bienestar social.

Y por ello vamos a exigir que los PGE 23 incluyan las obras de protección de la costa que necesitamos urgentemente; los servicios e infraestructuras ferroviarias y de carreteras que merecemos; las mejoras en cuarteles de la Guardia Civil o Comisarías de Policía y todas las necesidades que vemos en nuestra provincia.

Y lo haremos solos. Los demás partidos o no lo harán porque están en el Gobierno y deben obediencia a Sánchez, o porque no se toman el trabajo de hacerlo.

Y lo haremos sabiendo que será inútil, porque a la hora de votar, quienes apoyan Pedro Sánchez se olvidarán de dónde vienen y votarán en contra. Y otros que no lo apoyan y son muy críticos, no las votarán, por no sé qué postureo. Pero aun así, lo haremos. Y bien hecho. Proponiendo que lleguen recursos a Castellón de manera justificada, diciendo de qué partidas los sacamos. Aunque sea solos, desde el Partido Popular sí ejerceremos de representantes de los castellonenses, de todos. Que queden por escrito nuestras reivindicaciones.

*Senador. Portavoz de Medio Ambiente del PP en el Senado