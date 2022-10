Més treball, més igualtat i Botànic

L’atur ha tornat a baixar al País Valencià en el mes de setembre, mentre a la resta de l’Estat ha pujat de forma general. Després d’un repunt a l’agost, el mes passat i hi van haver 1.250 persones desocupades menys i es van firmar 82.056 contractes indefinits, un 55% del total. Aquestes xifres, però, només ens animen a seguir avant amb les nostres polítiques per crear ocupació. Sobretot, davant d’un context econòmicament incert com el que vivim, especialment a les comarques de Castelló, en què les accions per combatre la desocupació són més necessàries que mai.

Una altra de les mesures preses pel Govern del Botànic per pal·liar les dificultats de moltes famílies per arribar a fi de mes és una reforma fiscal que farà que qui més tinga pague més. Se’n beneficiaran les famílies amb rendes mitjanes o baixes i garantirà uns serveis públics de qualitat. Compromís defenem baixar impostos a la majoria per redistribuir la riquesa i això és el que ha fet el Botànic. Demanem també a la Generalitat que premie i contracte empreses que pugen els sous als seus treballadors i treballadores en moments de pujada de preus com els actuals o finance les famílies que vulguen instal·lar plaques solars a les seues cases per abaixar el preu de la factura de llum.

Eixos són els valors del Govern del Botànic que, per desgràcia, no s’apliquen a Almassora. El fracassat pacte PSOE-Ciudadanos segueix destinant al Pla Municipal d’Ocupació molt menys del que destinava Compromís al govern municipal. Moltes famílies del nostre poble passen una situació complicada i Galí i Mollà continuen absents en aquesta situació, fent-se fotos i oblidant-se d’allò important. Absents i sords, perquè s’han negat a acceptar la nostra petició per a duplicar la partida o, si més no, a incrementar-la.

Eixes són les típiques polítiques de la dreta. Com ho són les que s’apliquen a altres comunitats autònomes que suprimeixen per tal de beneficiar qui més té. Les propostes de Compromís per Almassora, alineades amb el Govern del Botànic, aspiren a crear nous llocs de treball i ajudar les persones més desafavorides. Mentre alguns governs beneficien els rics, Compromís ajudem les persones que més ho necessiten. La pregunta que em queda per fer als dos partits que hui ens desgovernen és: «De quin costat estan vostés?».

*Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora