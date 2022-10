Una provincia olvidada

Los castellonenses estamos acostumbrados al olvido en las inversiones necesarias para nuestra provincia. Con un sentimiento de menosprecio y ninguneo hemos vivido estos nuevos presupuestos del gobierno de Sánchez. Los socialistas en Madrid no han reparado en dar los recursos que necesitamos, pero ni siquiera el Sr. Puig en Valencia ha sido capaz de cumplir su promesa de una financiación justa tras casi ocho años de su mandato.

Los ciudadanos estamos cansados de falsas promesas y agravios comparativos respecto a otras autonomías que reciben recursos a la carta, y mientas, esta comunidad sigue infrafinanciada recibiendo 161 millones de euros menos de los que nos corresponden, una situación que empeora cuando este año hemos recibido menos recursos de los anunciados por el Ministerio.

Este olvido se materializa en menos inversiones y en que la provincia de Castellón no alcance ni el 10% del total de inversiones recibidas en el resto de la comunidad, no ajustándose al peso poblacional. Es decir, que a pesar de que la Comunidad Valenciana está infrafinanciada, las inversiones de Castellón resultan muy afectadas se mire por donde se mire.

Se trata de unos presupuestos que no recogen las inversiones clave para esta provincia como la regeneración de las costas y el riesgo que esto acarrea para muchos municipios, porque no van a poder llevar a cabo actuaciones para frenar el avance del mar como construir espigones. Por otro lado, no hay una apuesta firme por el sector de la cerámica, a pesar del mal momento que están viviendo, ni por la agricultura, no hay un compromiso por mejorar nuestras autovías, autopistas o carreteras y ni siquiera el servicio de Cercanías. Con este olvido socialista, esperaremos conocer en los presupuestos de la Generalitat los nuevos compromisos que tiene el Sr. Puig para nuestra provincia, que también es la suya.

*Portavoz adjunta de Cs en Les Corts